В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина

Конституция Казахстана на протяжении всего периода независимости страны неизменно и четко демонстрирует свой большой государст­венно-правовой потенциал и важное общественное предназначение. Это проявляется прежде всего в ориентированности содержащихся в ней норм на обеспечение и развитие человека и гражданина, общества и государства.

коллаж из архива "КП"

В данном контексте приоритетными вопросами выступают задачи по защите прав и свобод человека и гражданина, так как от их качественного и своевременного решения зависит соблюдение общепризнанных международных норм и стандартов в этой области, раскрытие и реализация возможностей каждой личности, ее нормальная жизнедеятельность в различных социальных общностях.

Современная повестка дня в числе важной и значимой обязанности государства содержит правовое обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан. Это обусловлено и тем, что от этого будет зависеть качество и динамизм решения социально-экономических, политических, культурных и многих других проблем общества.

Известно, что права и свободы человека и гражданина являются результатом их социального взаимодействия и жизнедеятельности. Изначально все граждане имеют определенный объем собственных целей и интересов, который не всегда может соответствовать другим предпочтениям, вследствие чего возникает закономерное противоборство, которое должно решаться посредством правового урегулирования.

Роль правовых регуляторов и преж­де всего Основного закона состоит в упорядочении процессов социального и социально-государственного взаимодействия, гармонизации индивидуальных, общественных и государственных интересов, обеспечении защиты нарушенных прав и свобод. Тем самым будет обеспечено поступательное развитие личности, общества и государства на основе конституционно-правовых норм.

Содержащиеся в Конституции нормы служат базой для развития нацио­нального законодательства в части возникновения новых правовых норм, которые дополняют и усиливают имею­щиеся конституционно-правовые механизмы. Как справедливо отмечено в Концепции правовой политики РК до 2030 года, следует продолжить развивать потенциал, заложенный в положениях важнейшего правового документа – Конституции, поскольку неукоснительное соблюдение конституционных прав и гарантий является залогом достижения высоких задач, поставленных перед государством.

Проведенная в 2022 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева конституционная реформа стала новым качественным этапом на пути кардинальной модернизации политико-правовой системы страны и была направлена на укрепление социальной роли государства, устранение имеющихся в этой области недостатков, а также усиление правозащитных государственных институтов. Принятые меры позволили существенно улучшить ранее действовавший механизм защиты прав граждан, среди которых новыми мерами стали усиление роли уполномоченного по правам человека и воссоздание Конституционного суда как важнейшего государственного органа по защите прав и свобод.

Граждане могут напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросам проверки на соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их права и свободы. По сути, он стал высшим органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции. Решения Конституционного суда являются общеобязательными на всей территории республики, окончательными и обжалованию не подлежат.

Уполномоченный по правам человека, получивший конституционный статус, теперь имеет иммунитет и гарантии независимости в рамках осуществляемой им деятельности. Законам «Об Уполномоченном по правам человека» и «О прокуратуре» придан конституцион­ный статус. Закреплено решение по отмене смертной казни и урегулировано, что принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании человека виновным.

Принятые конституционные поправки демонстрируют усиление роли законодательных инструментов в целях обеспечения прямого доступа граждан к правозащитным механизмам, устранения и предотвращения социальных конфликтов и имеющихся противоречий. Права и свободы человека и граж­данина как одна из высших ценностей ставит личность в центр всех процессов общественного развития, определяя ее свободу и равноправие.

Закрепление в Основном законе положения о ценности человека, его прав и свобод обусловлено стремлением защитить каждого гражданина. Все действующие и принимаемые нормативные правовые акты должны обеспечивать реализацию норм Конституции, провозгласившей высшими ценностями государства человека, его жизнь, права и свободы.

Проблема прав человека имеет не только правовой, но также политический и этический характер и становится одним из важных разделов казахстанского права, имеющего целью закрепление в обществе идеологии прав человека. Конституционные основы механизма защиты прав и свобод человека и гражданина находятся в развитии, уточняют понимание тех или иных его элементов, исходя из постоянного развития международных документов.

Следовательно, когда в Казахстане осуществляется переход к новой государственной модели и новому формату взаи­модействия государства и общества, а бывшая правовая и институциональная системы кардинально корректируются, объективно требуется дополнительное создание специальных институтов, призванных защищать и разъяснять конституционные установления и, более того, гарантировать утверждение конституционной законности во всех сферах жизни общества.

Как показывает история, принятие каждой Конституции знаменует сущест­венные изменения в жизни общества, подводит итог предшествующему развитию, определяет качественно новый этап в истории государства, отражает утверждение новых концепций или углуб­ление и совершенствование прежних и регламентирует принципиально новые основы правового статуса личности в его отношениях с государством. Конституция выступает как концептуальный политико-правовой документ, который определяет развитие общества и государства на долгосрочную перспективу. И от того, насколько он прогрессивен и демократичен, зависит и их дальнейшее устойчивое развитие.

Конституционные основы защиты прав и свобод человека и гражданина в современной редакции выступают не только как главный правовой документ в своей сфере, но и как система мировоззрения, содержащая логически структурированный свод идей, представлений и принципов о том, какие приоритеты в будущем должны быть главными и необходимыми в нашей стране. Это также позволит обеспечить создание и развитие эффективных взаимоотношений гражданина и государства, поддержание стабильного функционирования общественных и государственных структур и их дальнейшей модернизации.

Сегодня можно с уверенностью утверж­дать, что в новой редакции Конституции конкретно сформулированы и реально гарантированы конституционные права и свободы человека и граж­данина в полном объеме. Основной закон нашей страны также содержит исчерпывающий перечень конституционных инструментов защиты, отвечающих международным стандартам.

Поэтому в рамках действующего конституционно-правового механизма обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина Республика Казахстан достаточно активно обеспечивает их защиту. Это прослеживается не только сквозь призму принятых конституционных норм, но и через принятие других законов, подписание международных правовых документов и реализацию различных организационно-практических мер. При этом Конституция выступает в качестве руководящего и организующего начала в данном направлении деятельности.

В частности, приняты законы по воп­росам обеспечения прав женщин и безо­пасности детей, ужесточена уголовная ответственность за домашнее насилие и пытки, усилен Национальный превентивный механизм борьбы против пыток, принят Социальный кодекс, направленный на всестороннюю поддержку уязвимых категорий граждан. От МВД переданы Министерству здравоохранения гражданские функции по обеспечению защиты прав осужденных на охрану здоровья. Ратифицированы факультативные протоколы ООН о правах детей и инвалидов. Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда.

На национальном уровне в рамках процесса совершенствования законодательных мер для демократического развития страны, защиты прав человека и укрепления верховенства закона обеспечено широкое участие граждан Казахстана в процессе принятия политических решений. Реализуется концепция «слышащего государства», создана сбалансированная система политического управления и внедрены принципы подотчетности Правительства и большей транспарентности с целью обеспечить необратимость начатых процессов политической трансформации в рамках строи­тельства Справедливого Казахстана.

Нормы Конституции являются ключевыми факторами для реализации прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим представляется важным, чтобы объем прав и свобод человека и гражданина стал неотъемлемой час­тью национальной законодательной системы, для того чтобы профессиональные юристы умели применять на практике стандарты этих прав и свобод, а допускаемые в этой сфере нарушения подвергались осуждению и санкциям.

Важно отметить, что Республика Казахстан проводит полномасштабные демократические и правовые реформы, защищая права и свободы человека и гражданина в полном соответствии со свои­ми международными обязательствами. Признание приоритета прав человека, в том числе и международных стандартов в данной сфере, является качественно новой характерис­тикой, позволяющей отнести Казахстан к категории современных стран.

Принимая на себя обязательства по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, государство имеет право требовать от личности такого поведения, которое соответствовало бы эталонам, зафиксированным в юридических нормах. Поэтому государство формулирует свои требования к индивидам в системе обязанностей, устанавливает меры юридической ответственности за их невыполнение.

Данная практика общепризнана во всем мире и соответствует международным предписаниям и требованиям, которые вырабатываются на международных встречах, где принимаются подобные соглашения. Они устанавливают для государств реальные нормы поведения, налагающие на них определенные обязанности по отношению к собственным гражданам. Сам факт появления новых соглашений по защите прав человека свидетельствует о растущем понимании их значимости.

Это достижение не только для защитников прав человека, но и для всех граж­дан в целом. Результатом этих успехов стала разработка большого и сложного свода документов по правам человека, а также процедур их выполнения. Только в рамках ООН существует более сотни документов, относящихся к правам человека, и если мы к ним добавим документы, принятые на региональном уровне, цифра будет еще более значительной.

Наиболее важным универсальным документом является Всеобщая дек­ларация прав человека, принятая в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН. Она получила настолько широкое признание, что ее изначально необязательный характер изменился, и теперь на нее часто ссылаются как на юридически обязательный документ обычного международного права. Этот документ по правам человека стал пробным камнем в этой сфере и вдохновил мировое сообщество на принятие десятков других международных и региональных документов, сотен национальных конституций и других законодательных актов.

Международные нормы прав человека вдохновили страны ввести такие стандарты в свои конституции и нацио­нальные законодательства. Они также предусматривают механизмы компенсации за нарушение прав человека на национальном уровне.

Чтобы провозглашенные права и свободы человека реализовывались на деле, а национальные и международные средства и институты защиты могли с определенностью установить реальное состояние дел в этой области, необходимо договориться о единых международных измерениях признаваемых мировым сообществом прав. Именно поэтому в каждом соглашении принято говорить о том, какое содержание вкладывается в то или иное право человека, каковы его согласованные международным сообществом параметры.

Один из основополагающих постулатов почти всех международных соглашений состоит в признании естественного стремления каждого к благосостоянию и счастью. Обеспечение равных и неотделимых прав всем членам человеческого сообщества является общей основой свободы, справедливости и мира на земле.

Следует отметить, что все права человека универсальны, неразделимы и взаимозависимы друг от друга. В связи с этим самым действенным способом защиты прав и свобод человека и граж­данина является усвоение каждым индивидом общепринятых правил социального поведения. В этом и состоит один из важнейших аспектов обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в Респуб­лике Казахстан.

В современных условиях следует социализировать каждого члена сообщества как носителя высоких гуманистических ценностей и самоуважения, обязательно включаю­щих в себя также уважение личности другого человека, прав и свобод других людей. Этому человек учится всю жизнь, получая знания об опыте предшествующих поколений людей, усваивая нормы поведения собственного окружения и коллектива.

Этот процесс начинается, как правило, в семье, в школе и продолжается в стенах образовательного учреждения. Весь процесс должен быть ориентирован на привитие личности законопослушного поведения в целях недопущения нарушения ею прав и свобод других граждан.

Конституция Республики Казахстан успешно прошла испытание временем. В следующем году мы отметим 30-летие ее действия. Нормы Основного закона создали за этот период надежный зас­лон любым нарушениям законности в части эффективного и своевременного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Они сформировали новое правовое пространство в Республике Казахстан, открывающее простор для самореализации граждан и развития страны.