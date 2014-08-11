В Центробанке предложили создать шариатский совет

Кроме того, в АРБ считают необходимым создать в Банке России центральный шариатский совет, определяющий соответствие финансовых операций исламских банков религиозным принципам. Такая информация содержится в письме ассоциации, направленном в Центробанк, передает Лента.ру.

АРБ отмечает, что исламский банкинг является альтернативой традиционному банковскому делу. Речь идет о запрете ссудного процента и ростовщичества (рибы), чрезмерного риска (гарар) и неопределенности (майсир). Кроме того, нельзя вкладывать средства и получать доход от запретных видов деятельности: производства и продажи свинины, алкоголя, оружия; а также индустрии "низменных чувств" — проституции, порнографии, азартных игр. В письме АРБ поясняется, что все используемые финансовые инструменты и сделки в исламском банке должны получить одобрение шариатского совета, работающего в структуре кредитной организации.

В АРБ считают, что нормальной работе исламских банков в России мешает непроработанная нормативная база. "Нигде в российских юридических документах не прописано, что такое "исламский финансовый институт" или "банк, действующий с соблюдением исламских финансовых принципов", "сукук", "мудараба", — сказано в письме ассоциации. Чтобы решить эту проблему, АРБ предложила принять специальный федеральный закон "Об исламских финансах", который, помимо прочего, определял бы все эти понятия.

АРБ считает необходимым разработать инструкцию по регистрации банковской организации в качестве исламского финансового института и предусмотреть отдельное лицензирование таких банков. АРБ также предлагает создать в рамках ЦБ центральный шариатский совет, являющийся арбитром последней инстанции, который бы определял соответствие операций банков принципам ислама.

Среди российских банков сделки по нормам шариата совершал казанский "Ак Барс". В январе 2014 года он привлек 100 миллионов долларов от инвесторов с Ближнего Востока и из стран Персидского залива. В 2011-м банк совершил дебютную сделку, в рамках которой удалось привлечь 60 миллионов долларов. В банке "Ак Барс" сообщали, что средства будут направлены на финансирование деятельности в соответствии с принципами шариата на территории Республики Татарстан и других российских регионов.