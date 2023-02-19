В ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным округам

Мажилис
837

На заседании Центральной избирательной комиссии РК озвучили итоги регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным округам, передает Кazpravda.kz.

Фото пресс-службы ЦИК РК

Информацию озвучил заместитель председателя ЦИК Константин Петров. 

Как известно, Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. 29 из них выбираются по одномандатным территориальным округам. 

"Всего выдвинуто 609 кандидатов по 29 одномандатным округам, из них 84 кандидата выдвинулись общественными объединениями и политическими партиями, 525, или 86, 2%, – самовыдвижением", – сообщил зампредседателя ЦИК РК Константин Петров. 

Всего по 29 одномандатным округам ЦИК зарегистрировала 435 кандидатов в депутаты. В среднем получается на 1 мандат претендует по 15 кандидатов. 

Наибольшая конкуренция отмечается в Астане и Алматы. Наименьшая – в Туркестанской области. 

Большая часть кандидатов – самовыдвиженцы (359 человек – 82,53%). 

Остальные 76 кандидатов представлены от политических партий. 

Причем 80% кандидатов  - это мужчины, средний возраст которых около 50 лет.

В Казахстане также насчитывается 223 маслихата. По данным ЦИК, на 3 415 депутатское место претендует более 10 тысяч человек. 

Популярное

Все
В Байконыре женщина использовала собственного ребенка для хищения денег
Школьный расчет. Кто продает вакансии в системе образования?
Дыши в лицо, расписывайся пальцем!
Разграбленные подстанции, недостроенные и брошенные сети водопровода и канализации, непроезжие дороги – такое «развитие» получил один из жилых районов Усть-Каменогорска, ранее считавшийся перспективным
Мнимые сделки и оформление имущества на подставных лиц – такие уловки сопровождают преднамеренное банкротство
Продажи через интернет-магазины, оплата биткоинами – такие технологии используют сегодня наркодилеры
Сегодня волонтерские организации существуют в 100 государствах мира. В нашей стране добровольцем является каждый 110-й казахстанец
Все казахстанские спасатели вернулись из Турции
Жители поселка Баскудык живут рядом с каналом, полным токсичных отходов
Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов
Для сдерживания цен на продукты питания в Алматинской области необходимо наращивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции, строить овощехранилища
Кенжегали Сагадиев: жизнь во имя науки и знаний
Работаем по-новому, а получается по-советски?
Работа началась
Приоритеты не меняются
Учить работать с информацией
Агитационный период начался
Понять и простить
Награды – достойным
Законопроект о массмедиа: обсуждение продолжается
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
В поисках смысла
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Напавший на учеников с ножом и топором школьник выполнял интернет-задание – СМИ
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в Петропавловске
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Костанайцы стали меньше платить за тепло

Читайте также

На выборы аккредитовано 82 иностранных наблюдателя
Установлен размер расходов кандидата в депутаты на агитацию
Генпрокуратура выявила нарушения в ходе избирательной гонки
Выборы в Мажилис: что запрещено кандидатам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]