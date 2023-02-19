В ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным округам

На заседании Центральной избирательной комиссии РК озвучили итоги регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным округам, передает Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы ЦИК РК

Информацию озвучил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Как известно, Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов. 29 из них выбираются по одномандатным территориальным округам.

"Всего выдвинуто 609 кандидатов по 29 одномандатным округам, из них 84 кандидата выдвинулись общественными объединениями и политическими партиями, 525, или 86, 2%, – самовыдвижением", – сообщил зампредседателя ЦИК РК Константин Петров.

Всего по 29 одномандатным округам ЦИК зарегистрировала 435 кандидатов в депутаты. В среднем получается на 1 мандат претендует по 15 кандидатов.

Наибольшая конкуренция отмечается в Астане и Алматы. Наименьшая – в Туркестанской области.

Большая часть кандидатов – самовыдвиженцы (359 человек – 82,53%).

Остальные 76 кандидатов представлены от политических партий.

Причем 80% кандидатов - это мужчины, средний возраст которых около 50 лет.

В Казахстане также насчитывается 223 маслихата. По данным ЦИК, на 3 415 депутатское место претендует более 10 тысяч человек.