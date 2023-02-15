В ЦИК рассказали о ходе аккредитации наблюдателей за выборами в Казахстане

Сегодня на аккредитацию были представлены кандидатуры 7 наблюдателей от 3 иностранных государств.

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В рамках заседания Центральной избирательной комиссии РК рассмотрели вопросы об аккредитации наблюдателей иностранных государств на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта, сообщает Kazpravda.kz.

Cекретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман сообщил, что с момента открытия 20 января института международного наблюдения аккредитованы 72 наблюдателя от 6 иностранных государств и 3 международных организаций.

Сегодня на аккредитацию представлены кандидатуры 7 наблюдателей от 3 иностранных государств:

- по 2 кандидатуры от Центральных избирательных комиссий Республики Армения и Грузии;

- 3 кандидатуры от Французской Республики.

Мухтар Ерман отметил, что по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться.

Напомним, на 9 февраля от Министерства иностранных дел РК на аккредитацию в ЦИК были представлены кандидатуры 37 наблюдателей от двух иностранных государств и одной международной организации. В частности, от Китая – 2 кандидатуры и от Нидерландов – 3.

Вместе с тем от миссии БДИПЧ ОБСЕ представлены 32 наблюдателя.

Ранее в ЦИК озвучили итоги выдвижения кандидатов на выборы в Мажилис и маслихаты.