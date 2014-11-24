В мире В Тунисе состоялись президентские выборы Марат Манаспаев

В Тунисе в воскресенье состоялись выборы президента – первые после "жасминовой революции" 14 января 2011 года.



По данным Высшей независимой инстанции по выборам (центризбирком), явка по стране составила 64,6%. В большинстве регионов Туниса голосование началось в 08.00 по местному времени и завершилось в 18.00 (20.00 мск). В приграничных с Алжиром провинциях избирательные участки были открыты с 10.00 до 15.00 по местному времени (12.00–17.00 мск).



Как сообщил центризбирком, такое решение было принято в связи с соображениями безопасности. Голосование проходило в 33 округах, из которых шесть расположены за рубежом. Последний избирательный участок закроется 24 ноября в 02.00 по тунисскому времени (04.00 мск) в Сан-Франциско (США).



Чтобы принять участие в голосовании, зарегистрировалось 5,28 млн избирателей, то есть порядка 48% от всего населения Туниса в 10,9 млн человек. В соответствии с конституцией глава государства избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.



Согласно тунисскому закону о выборах, центризбирком должен объявить результаты выборов в течение трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка, то есть не позднее 26 ноября. В том случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, то будет назначен второй тур, который состоится до конца этого года.



В качестве претендентов на пост главы государства зарегистрировались 27 человек. Пять из них сняли свои кандидатуры, однако их имена все же фигурировали в избирательных бюллетенях. По оценкам политологов, основная борьба развернулась между лидером партии "Нидаа Тунис" ("Призыв Туниса") Бежи Каидом эс-Себси и действующим временным президентом Монсефом Марзуки. После голосования оба избирательных штаба объявили о вероятном лидерстве своих кандидатов по результатам первого тура выборов.



Несмотря на официальный запрет на публикацию данных экзит-поллов, после закрытия избирательных участков они все же появились в ряде местных, в том числе государственных СМИ. Были, в частности, опубликованы сведения тунисских центров изучения общественного мнения 3C Etude, Sigma Conseil и Emrhode Consulting, согласно которым Марзуки набрал 26–32%, а его основной конкурент – 42–47%. Остальные участники получили не более 10%.



Выборы проходили в спокойной обстановке. Безопасность на каждом избирательном участке обеспечивали сотрудники полиции, бойцы Национальной гвардии и военнослужащие.



Нынешние президентские выборы и предшествовавшие им парламентские (26 октября) призваны завершить процесс формирования в Тунисе постоянных высших органов государственной власти – впервые после свержения в результате революции президента Зин аль-Абидина бен Али.