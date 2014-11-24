В Тунисе состоялись президентские выборы

В Тунисе в воскресенье состоялись выборы президента – первые после "жасминовой революции" 14 января 2011 года.
По данным Высшей независимой
инстанции по выборам (центризбирком), явка по стране составила 64,6%.
В большинстве регионов Туниса голосование началось в 08.00 по
местному времени и завершилось в 18.00 (20.00 мск). В приграничных с
Алжиром провинциях избирательные участки были открыты с 10.00 до 15.00
по местному времени (12.00–17.00 мск).
Как сообщил центризбирком, такое
решение было принято в связи с соображениями безопасности.
Голосование проходило в 33 округах, из которых шесть расположены за
рубежом. Последний избирательный участок закроется 24 ноября в 02.00 по
тунисскому времени (04.00 мск) в Сан-Франциско (США).
Чтобы принять участие в голосовании, зарегистрировалось 5,28 млн
избирателей, то есть порядка 48% от всего населения Туниса в 10,9 млн
человек.
В соответствии с конституцией глава государства избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.
Согласно тунисскому закону о выборах, центризбирком должен объявить
результаты выборов в течение трех дней с момента закрытия последнего
избирательного участка, то есть не позднее 26 ноября. В том случае, если
ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, то будет назначен второй
тур, который состоится до конца этого года.
В качестве претендентов на пост главы государства зарегистрировались
27 человек. Пять из них сняли свои кандидатуры, однако их имена все же
фигурировали в избирательных бюллетенях.
По оценкам политологов, основная борьба развернулась между лидером
партии "Нидаа Тунис" ("Призыв Туниса") Бежи Каидом эс-Себси и
действующим временным президентом Монсефом Марзуки. После голосования
оба избирательных штаба объявили о вероятном лидерстве своих кандидатов
по результатам первого тура выборов.
Несмотря на официальный запрет на публикацию данных экзит-поллов,
после закрытия избирательных участков они все же появились в ряде
местных, в том числе государственных СМИ. Были, в частности, опубликованы сведения тунисских центров изучения общественного мнения 3C
Etude, Sigma Conseil и Emrhode Consulting, согласно которым Марзуки
набрал 26–32%, а его основной конкурент – 42–47%. Остальные участники
получили не более 10%.
Выборы проходили в спокойной обстановке. Безопасность на каждом
избирательном участке обеспечивали сотрудники полиции, бойцы
Национальной гвардии и военнослужащие.
Нынешние президентские выборы и предшествовавшие им парламентские (26
октября) призваны завершить процесс формирования в Тунисе постоянных
высших органов государственной власти – впервые после свержения в
результате революции президента Зин аль-Абидина бен Али.
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
Сеять хлеб – дело благородное
«Новый» старый CОVID
Ультиматумом проблемы не решить
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
Фестивальный уик-энд
«Заблудилось» футбольное поле
Фига с монстерой
Пришел на помощь
От нефтедобычи до электроэнергетики
Бизнес по-шымкентски
Со своим зерном и маслом
А безналом-то дешевле!
Получил документ
Раньше срока
Будет реабилитация!
Борцы за чистоту
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
Кто везет, на том и едут
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
Казахский поэт в тюрьме
Браво, Бибисара!
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Землетрясение зафиксировано в Алматинской области
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Лесники попали в категорию самых низкооплачиваемых профессий
Молния ударила в самолет Air Astana
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане