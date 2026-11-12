В Туркестан прибыла республиканская рабочая группа для разъяснения Послания Президента

Фото: акимат Туркестанской области

С целью разъяснения Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период» в Туркестанскую область прибыла республиканская рабочая группа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

В составе республиканской группы – депутат Курултая РК Дихан Камзабекулы, член Народного Совета Казахстана Абдулла Исматуллаев, вице-министр сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова и вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев.

В рамках рабочей поездки республиканская рабочая группа посетила ряд социальных и общественных объектов в городе Туркестане, провела встречи с представителями гражданского общества, научного сообщества, студентами, жителями города и работниками сферы здравоохранения.

Первая встреча с представителями институтов гражданского общества прошла в Доме дружбы. В ней принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который рассказал о работе, проводимой на территории области в рамках Послания.

На встрече обсуждались стратегические задачи, обозначенные в стратегическом документе, вопросы укрепления общественного согласия и общенационального единства, повышения активности молодежи в общественной жизни, популяризации национальных ценностей. Во встрече приняли участие представители общественных организаций и институтов гражданского общества региона. Выступивший в ходе встречи депутат Курултая РК, ученый Дихан Камзабекулы остановился на приоритетных направлениях Послания.

Затем рабочая группа посетила МКТУ имени Х. А. Ясави и встретилась с научным сообществом и профессорско-преподавательским составом учебного заведения. На встрече речь шла о развитии образования и науки, повышении научного потенциала, общественном согласии, модернизации аграрного сектора и эффективном использовании водных ресурсов.

После этого представители рабочей группы встретились со студентами Международного университета туризма и гостеприимства в центре «Ұлы Дала елі» города. В ходе встречи были разъяснены приоритеты Послания Главы государства, обсуждены вклад молодежи в развитие страны, гражданская ответственность, национальное единство, вопросы эффективного управления сельским хозяйством и водными ресурсами. Студенты задали волнующие их вопросы и высказали свои предложения и мнения.