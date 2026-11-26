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Сегодня в Туркестане в преддверии 35-летия Независимости страны начал работу II Международный симпозиум «Dialogue of Cultures: Диалог культур 2026», организованный Конституционным Судом Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области, министерствами туризма и спорта, иностранных дел, культуры и информации, науки и высшего образования, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Архивом Президента Республики Казахстан, Программой развития ООН (UNDP), Детским фондом ООН (UNICEF), Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA), структурой «ООН-женщины» (UN Women), Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане, Южно-Казахстанским исследовательским университетом имени Мухтара Ауэзова, Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмета Ясави, Международным университетом туризма и гостеприимства и Ассоциацией «ECOJER».



Центральной темой Симпозиума стало развитие правовой культуры и современного конституционализма через осмысление национального исторического наследия, философии права, образования, науки и международных правовых стандартов.



Открывая пленарную сессию, Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова отметила, что Симпозиум продолжает начатый в 2025 году международный профессиональный диалог, направленный на укрепление культуры верховенства Конституции. «Конституция задает ценностные ориентиры государства, культура помогает сделать их частью общественного сознания, а гражданская ответственность воплощает их в реальных делах и действиях», – подчеркнула Эльвира Азимова.



Участники подчеркнули особую роль конституционных ориентиров «Заң мен Тәртіп», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан» в сближении права и культуры, а также отметили важность их практического воплощения в повседневной жизни общества.



Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров подчеркнул историческое и духовное значение Туркестана как центра взаимодействия различных цивилизаций и культур, отметив возможности региона для дальнейшего укрепления международных научных и культурных связей.



С приветственным словом к участникам Симпозиума обратились Постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Саранго Раднарагча, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Курултая Республики Казахстан Унзила Шапак, Постоянный представитель Программы развития ООН в Республике Казахстан Катаржина Вавьерниа.