В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория

Пандемия COVID-19 заставила весь мир по-новому взглянуть на то, что еще недавно казалось исключительно сферой специалистов: насколько быстро можно обнаружить опасный вирус, где провести необходимые исследования и как скоро результаты лабораторной диагностики поступят тем, кто принимает противоэпидемические решения?..

Для Туркестанской области этот вопрос был особенно актуален. До недавнего времени собственной специализированной вирусологической лаборатории здесь не было, и биологические образцы для ряда исследований приходилось направлять в другие регионы.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на церемонии открытия подчеркнул, что для такого крупного и густонаселенного региона наличие подобного учреждения имеет принципиальное значение. Это прежде всего скорость диагнос­тики и возможность оперативно реаги­ровать на угрозы. Чем раньше выявлен возбудитель, тем быстрее специалисты могут оценить ситуацию, определить круг необходимых противоэпидемических мероприятий и не допустить дальнейшего распрос­транения инфекции.

Лаборатория оснащена современным оборудованием и предназначена для исследований, связанных с диагностикой инфекционных заболеваний. Полученные результаты будут использоваться в системе санитарно-эпидемиологического надзора для своевременного обнаружения инфекций и принятия необходимых мер. При создании объекта были учтены требования биологической безопас­ности и предусмотрены энергоэффективные решения.

Это особенно важно для области с большой численностью населения и активными миграционными и транспортными потоками. В таких условиях санитарно-эпидемиологическая система должна работать не только тогда, когда уже возникла чрезвычайная ситуация, но и выявлять потенциальные риски на ранней стадии.