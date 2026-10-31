В Туркестане представили анимационный фильм о Ясауи

Культура
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Азрет Султан» решили познакомить юных зрителей с духовным наследием великого мыслителя с помощью анимации и современных технологий.

Фото: пресс-служба облакимата

При создании детского фильма «Ясауи атамыздың шын қазынасы» использовали возможности ИИ. Современные цифровые инструменты дают новые способы представления историко-культурного наследия, делая его доступнее для молодого поколения.

Директор музея-заповедника Ерлан Дакенов подчеркивает важность знакомства детей с личностью и трудами Ходжи Ахмеда Ясауи в современной и понятной форме. Автором анимационного фильма стал научный сотрудник центра ясауиведения Султан Байсейт. Главная задача проекта – донести до детей идеи доброты, честности, благородства, нравственности и стремления к знаниям, характерные для учения Ясауи.

После просмотра состоялось обсуждение фильма. Ребята делились впечатлениями, говорили о поведении героев, отвечали на самые разные вопросы. Участники презентации выразили надежду, что инициатива получит продолжение, а фильм со временем перерастет в анимационную серию. Это позволит более полно познакомить юных казахстанцев с наследием Ходжи Ахмеда Ясауи.

Знакомство с культурным наследием не ограничивается лекциями и учебными материалами. Анимация также способна стать отправной точкой для разговора о нравственных ориентирах, личной ответственности и ценностях, которые сохраняют значение независимо от времени. В музее-заповеднике «Азрет Султан» планируют продолжать образовательные проекты, направленные на популяризацию историко-культурного наследия, поиск новых форм общения с аудиторией.

Фильм «Ясауи атамыздың шын қазынасы», объединивший научную работу, музейное просвещение и современные технологии, – один из шагов в этом направлении. Главное в подобных инициативах – не сама технология, а возможность заинтересовать ребенка историей своего народа, побудить его задавать вопросы и искать ответы на них.

#Туркестан #анимация #фильм #презентация #Яссауи

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