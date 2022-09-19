фото: пресс-служба МЗ РК
Общество , Здравоохранение
В Туркестане пройдет заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

22-23 сентября в Туркестане состоится XXXV заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
 
Организаторами мероприятия являются Министерство здравоохранения РК и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.
 
Данное заседание проводится в рамках председательства Республики Казахстан в СНГ в 2022 году.
 
Целью мероприятия является активизация сотрудничества в деле охраны здоровья граждан государств – участников СНГ.
 
Участие в мероприятии примут министры здравоохранения, Главные государственные санитарные врачи государств-участников СНГ, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Х. Клюге, а также представители Исполкома СНГ. Всего около 70 участников из 11 стран СНГ.
 
Планируется, что на заседании будут обсуждены вопросы психического здоровья и психосоциальной поддержки в условиях вспышки COVID-19, развития цифрового здравоохранения и телемедицины, а также повышение кадрового потенциала в области здравоохранения и др.

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