В Туркестане стартовал первый межпарламентский форум государств Центральной Азии

Общество
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Любовь Доброта

Делегации палат парламентов стран Центрально-Азиатского региона прибыли в Туркестан для участия в первом Межпарламентском форуме государств Центральной Азии. В течение двух дней парламентарии будут обсуждать актуальные вопросы развития единого духовно-культурного пространства и перспективы расширения межпарламентских взаимоотношений.

Форум проводится по инициативе Казахстана. Предложение наладить тесное межпарламентское взаимодействие было озвучено Касым-Жомартом Токаевым на консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии в 2022 году.

По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, такого рода встречи важны для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами. Он подчеркнул высокую интенсивность встреч глав государств Центральной Азии, отметив, что парламентарии также должны активно развивать сотрудничество по всем направлениям.

Участниками этого большого мероприятия стали спикеры и депутаты законодательных органов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджики­стана и Туркменистана. Делегацию из Кыргызстана возглавляет председатель Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, Узбекистана – председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, Таджикистана – председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоир Зокирзода и Туркменистана – заместитель председателя Меджлиса Гурбанмурат Ашыров.

В ходе мероприятий в рамках форума его делегаты обсудят воп­росы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли парламентов в этом процессе, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия.

– Встреча на уровне парламентариев – очень важный исторический момент, – считает депутат Сената Парламента РК Али Бектаев. – У народов, населяющих Центральную Азию, общие корни, традиции, культура. У нас схожие языки. Мы друг другу близки ментально. Нам просто необходимо поддерживать контакты на дружественном уровне, укреплять взаимовыгодные экономические связи, контакты в сферах культуры, спорта. Нужно чаще общаться, проводить совместные мероприятия на уровне парламентов, поскольку очень важно законодательное обеспечение, позволяющее развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Сближению стран и народов способствуют контакты на высшем и высоком уровнях, налаженные между странами региона как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Теперь к выстраиванию межгосударственного сотрудничества подключаются и парламентарии, ратующие за то, чтобы форум стал постоянной площадкой для обсуждения стратегических направлений развития Цент­рально-Азиатского региона. Они весьма разнообразны. Одно из актуальных направлений, например, – реализация совместных инфраструктурных и логистических проектов, позволяющих в полной мере задействовать транзитно-транспортный потенциал, создать альтернативные маршруты поставок товаров. По подсчетам экспертов, только Транскаспийский международный транспортный маршрут может способствовать коллективному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15%.

Нарушение привычных цепочек транспортировки товаров заставляет многие страны искать новые логистические маршруты, связывающие Центральную Азию и Европу, Китай и Европу. Между тем формирование новых транспортных коридоров, так же как и развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и многих других сферах, нуждается и в законодательных шагах.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай считает, что развитие отношений между государствами региона будет способствовать росту ВВП стран.

– Мы уже давно обсуждаем с нашими партнерами по Центральной Азии, например, вопросы развития регионов, приграничного сотрудничества, – комментирует Бибигуль Жексенбай. – У нас много как общих точек соприкосновения, так и проблемных вопросов, требующих решения. Тут и законодательное обеспечение транзита продукции, и проблема рационального использования ресурсов трансграничных рек, от которого зависит устойчивое развитие сельского хозяйства, а значит, и продовольственная безопасность. Совместное использование энергетических ресурсов – тоже приоритетный вопрос. Жизнь регулярно ставит новые задачи, и для их обсуждения и решения необходимы постоянные встречи и контакты.

Остроты возникающим проблемам межгосударственного сотрудничества придает складывающаяся тревожная геополитическая ситуация в мире. Она отражается на экономике всех стран, и тем более – расположенных по соседству.

– Обстановка в мире за последние буквально пару лет накалилась, и та геополитическая напряженность, которую мы сегодня наблюдаем, несет угрозы как экономического, так и гуманитарного характера, – убеждена сенатор Акмарал Альназарова. – Это уже само по себе предполагает необходимость ускоренной консолидации усилий стран нашего региона в обеспечении безопасности и интересов государств. И первый межпарламентский форум государств Центральной Азии является еще одним шагом на пути к созданию межгосударственного института управления вызовами, с которыми сталкиваются все наши страны. Это просто необходимо для устойчивого развития и консолидированного ответа на современные риски и угрозы. Например, климатические изменения, глобальные и региональные экологические проблемы диктуют необходимость использования единых подходов для нивелирования их последствий.

Как отмечает сенатор Султанбек Макежанов, сегодня сплоченность стран региона важна как никогда. Он, в частности, сделал акцент на важности коллективного решения вопросов безопасности. Здесь, по мнению сенатора, стоит обратить внимание на такие аспекты, как обустройство границ, сотрудничество пограничных служб и таможенных органов. Есть необходимость в налаживании обмена опытом на постоянной основе.

– Надо учитывать, что негативные мировые тенденции несут прямой вызов и для стран Центральной Азии, безопасности нашего региона, устойчивости его экономического и социального развития. Также не стоит забывать, что любой кризис открывает новые возможности. Для центральноазиатских государств это шанс для максимального сближения, что, учитывая этническую, языковую, религиозную и историческую близость наших стран, предопределено самой историей, – добавил Султанбек Макежанов.

В целом участники форума считают, что встреча в Туркестане придаст новый импульс движению стран региона навстречу друг другу. Предполагается, что по итогам форума участниками будет принята Туркестанская декларация. В документе найдут свое отражение перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.

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