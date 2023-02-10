В Туркестане стартовал первый межпарламентский форум государств Центральной Азии

Делегации палат парламентов стран Центрально-Азиатского региона прибыли в Туркестан для участия в первом Межпарламентском форуме государств Центральной Азии. В течение двух дней парламентарии будут обсуждать актуальные вопросы развития единого духовно-культурного пространства и перспективы расширения межпарламентских взаимоотношений.

Форум проводится по инициативе Казахстана. Предложение наладить тесное межпарламентское взаимодействие было озвучено Касым-Жомартом Токаевым на консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии в 2022 году.

По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, такого рода встречи важны для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами. Он подчеркнул высокую интенсивность встреч глав государств Центральной Азии, отметив, что парламентарии также должны активно развивать сотрудничество по всем направлениям.

Участниками этого большого мероприятия стали спикеры и депутаты законодательных органов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджики­стана и Туркменистана. Делегацию из Кыргызстана возглавляет председатель Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, Узбекистана – председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, Таджикистана – председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоир Зокирзода и Туркменистана – заместитель председателя Меджлиса Гурбанмурат Ашыров.

В ходе мероприятий в рамках форума его делегаты обсудят воп­росы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли парламентов в этом процессе, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия.

– Встреча на уровне парламентариев – очень важный исторический момент, – считает депутат Сената Парламента РК Али Бектаев. – У народов, населяющих Центральную Азию, общие корни, традиции, культура. У нас схожие языки. Мы друг другу близки ментально. Нам просто необходимо поддерживать контакты на дружественном уровне, укреплять взаимовыгодные экономические связи, контакты в сферах культуры, спорта. Нужно чаще общаться, проводить совместные мероприятия на уровне парламентов, поскольку очень важно законодательное обеспечение, позволяющее развивать взаимовыгодное сотрудничество.