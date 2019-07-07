Происшествия
В Туркестанской области близ воинской части произошел пожар
В пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК сообщили о том, что близ войсковой части в Туркестанской области произошел пожар, передает Kazpravda.kz.

"Накануне, 6 июля, в 21:02 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о загорании сухой травы близ войсковой части 2020 Погранслужбы КНБ РК города Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области", - говорится в информации.

Принятыми мерами спасательных подразделений пожар был локализован в 22.35 и ликвидирован в 22.57.

"Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила три гектара. В тушении огня были задействованы 22 человека личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области", - отметили в ведомстве.


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