В Туркестанской области лошадь стала причиной смерти 5 человек

Происшествия
В Туркестанской области полицейские расследуют уголовное дело по факту ДТП, где погибли 5 человек, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"5 ноября 2018 года примерно в 01:00 ночи на территории Шардаринского района Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия полицейские установили, что на трассе Шардара – Абай водитель грузовой автомашины МАЗ совершил наезд на лошадь, выбежавшую на дорогу. Затем грузовик выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной марки Lexus", – отмечается в сообщении.

В результате ДТП водитель автомашины Lexus, житель Алматы и четверо его пассажиров, житель Шардаринского района и трое граждан Республики Узбекистан от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира Lexus, гражданина РУ, с травмами госпитализировали в реанимацию районной больницы.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами". Назначены экспертизы. Водитель грузовой автомашины, житель Кызылординской области, взят под стражу. Проводится досудебное расследование. В данное время полицейские принимают меры по установлению собственника животного.

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