В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала

Этот объет является долгостроем
Министерство водных ресурсов и ирригации возобновило реконструкцию Кызылкумского магистрального канала в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, реализация проекта позволит снизить риск подтопления села Алатау батыр, где проживают около 20 тысяч человек, а также улучшить обеспечение поливной водой почти 63 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Шардаринском и Арысском районах.
К реконструкции участка канала протяжённостью 3,8 км подрядная организация приступила в октябре 2026 года, после завершения вегетационного периода и прекращения подачи поливной воды. Учитывая сжатые сроки реализации проекта и его социально-экономическую значимость, Министерством совместно с подрядной организацией приняты меры по мобилизации необходимых трудовых, технических и материальных ресурсов.
В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно, в три смены. На объекте задействованы порядка 250 специалистов и более 50 единиц специализированной техники.
Проектом предусмотрена облицовка русла канала бетоном, что позволит существенно сократить потери воды при транспортировке и повысить эффективность её использования.
«Завершение реконструкции Кызылкумского канала является одной из приоритетных задач Министерства. Особое внимание уделяется соблюдению графика строительства, качеству выполняемых работ и своевременному вводу объекта в эксплуатацию. Ход реализации проекта находится на постоянном контроле», - сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.