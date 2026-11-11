В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала

Водное хозяйство

Этот объет является долгостроем

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Министерство водных ресурсов и ирригации возобновило реконструкцию Кызылкумского магистрального канала в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, реализация проекта позволит снизить риск подтопления села Алатау батыр, где проживают около 20 тысяч человек, а также улучшить обеспечение поливной водой почти 63 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Шардаринском и Арысском районах.

К реконструкции участка канала протяжённостью 3,8 км подрядная организация приступила в октябре 2026 года, после завершения вегетационного периода и прекращения подачи поливной воды. Учитывая сжатые сроки реализации проекта и его социально-экономическую значимость, Министерством совместно с подрядной организацией приняты меры по мобилизации необходимых трудовых, технических и материальных ресурсов.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно, в три смены. На объекте задействованы порядка 250 специалистов и более 50 единиц специализированной техники.

Проектом предусмотрена облицовка русла канала бетоном, что позволит существенно сократить потери воды при транспортировке и повысить эффективность её использования. 

«Завершение реконструкции Кызылкумского канала является одной из приоритетных задач Министерства. Особое внимание уделяется соблюдению графика строительства, качеству выполняемых работ и своевременному вводу объекта в эксплуатацию. Ход реализации проекта находится на постоянном контроле», - сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.

#Туркестанская область #водоканал #водные ресурсы

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