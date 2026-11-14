В Туркестанской области выявили 80 нарушителей правил выброса мусора

В отношении жителей, выбрасывавших бытовые отходы в неположенных местах, приняли административные меры

Фото: МВД

В Туркестанской области за неделю выявили 80 жителей, которые выбрасывали бытовой мусор в неположенных местах. В отношении нарушителей приняли административные меры, передает Kazpravda.kz.

Полицейские провели рейды, направленные на предупреждение загрязнения улиц и общественных территорий. С выявленными нарушителями также провели разъяснительные беседы.

Один из таких случаев произошел в Кентау. Местный житель выбрасывал бытовые отходы из своего дома в месте, не предназначенном для сбора мусора. Нарушение выявили сотрудники полиции, после чего в отношении мужчины приняли предусмотренные законом меры.

«В Туркестанской области за прошедшую неделю в ходе рейдовых мероприятий выявлены 80 жителей, выбрасывавших бытовые отходы в неустановленных местах. С нарушителями проведены разъяснительные беседы, а также приняты административные меры в соответствии с законодательством. Полиция усиливает контроль за санитарным состоянием города и продолжает работу по предупреждению подобных правонарушений», — сообщили в МВД РК.

В полиции напомнили, что бытовые отходы необходимо выбрасывать только в специально отведенных местах. Несоблюдение правил загрязняет окружающую среду и может повлечь административную ответственность.

Рейды по выявлению подобных нарушений продолжатся. Правоохранители призывают жителей поддерживать чистоту улиц и бережно относиться к окружающей среде.

#порядок #нарушители #Таза Казахстан

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