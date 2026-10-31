В Туркестанской области загорелись 12 тысяч тонн сена

Фото: скриншот из видео МЧС

В селе Кожатогай города Арысь Туркестанской области ликвидировали крупный пожар на территории одного из предприятий, передает Kazpravda.kz.

Сообщение о возгорании поступило на пульт службы «112». Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение навеса и прессованного сена. По данным ведомства, на территории находилось около 12 тысяч тонн сена.

«Слаженными действиями всех задействованных сил возгорание ликвидировано», — сообщили в МЧС.

В тушении участвовали подразделения МЧС, лесного хозяйства, Министерства обороны и местных исполнительных органов.

Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при хранении сена и других легковоспламеняющихся материалов.