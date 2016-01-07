В Туркменистане усилят меры по искоренению табакокурения
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Госсовета безопасности отметил необходимость усиления мер по искоренению табакокурения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
Как говорится в распространенном сообщении правительства республики, выразив крайнее недовольство ослаблением контроля над деятельностью подведомственных учреждений и недостатками, допущенными в работе Государственной службы по защите безопасности здорового общества, президент Туркменистана объявил строгий выговор начальнику вышеуказанной службы, понизив его в воинском звании с полковника до подполковника.
При этом глава государства предупредил, что если в кратчайшие сроки допущенные недостатки не будут устранены, то Атадурды Османов будет освобожден от занимаемой должности.
"В Туркменистане ведется активная работа по профилактике неинфекционных заболеваний путем пропаганды принципов здорового образа жизни и устранения факторов риска. Так, с 2000 года началась активная борьба с табакокурением", – отмечается в распространенной информации.
Туркменистан вступил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в 1992 году. В связи с широкой распространенностью курения среди населения была принята Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака, подпись под которой в 2011 году поставил и Туркменистан.