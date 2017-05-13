В Турции 20 человек погибли в результате ДТП

В Турции перевернулся автобус с 43-мя пассажирами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СМИ.
В результате ДТП погибли порядка 20 человек, еще 11 человек получили тяжелые травмы.
Среди пассажиров были только местные граждане.
Авария произошла на одном из поворотов автотрассы Мармарис – Мугла в турецкой провинции Мугла. Пока неизвестно, что стало причиной ДТП. На месте аварии работают большое количество машин скорой помощи, полиции и спасателей.
Всего в автобусе находились 43 человека, в основном женщины и дети.