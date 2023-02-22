В Турции арестованы 160 человек, причастных к строительству обрушившихся зданий

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 160 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

По информации «Анадолу», решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержано в целом 564 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек.

Впоследствии 160 из задержанных были арестованы, в отношении 175 подозреваемых назначен судебный контроль. Кроме того, выдан ордер на арест 71 подозреваемого и задержание 61 человека.

Прокуратура ведет расследования по фактам краж в зоне бедствия.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции превысило 42,3 тысячи человек.

20 февраля в районе Дефне провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4, в регионе зафиксировано 90 афтершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.

Число жертв землетрясения с эпицентром в Хатае составляет 6 человек, пострадали 562 жителя. Состояние 18 из получивших ранения оценивается как критическое, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу на брифинге в координационном центре в Хатае.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время поисково-спасательные работы в Хатае продолжаются на обломках 5 обрушившихся зданий.