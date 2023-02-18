В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами

45-летний Хакан Ясиноглу 278 часов провел под завалами без еды и воды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Агентство "Анадолу".
45-летнего Хакана Ясиноглу спасли из-под руин обрушившегося здания в районе Дефне провинции Хатай.
Поисково-спасательная группа определила, что под обломками разрушенного дома находится живой человек. Спасатели начали разбирать завалы, в итоге мужчина был спасен.
Пострадавший госпитализирован.
Напомним, шестого февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой более семи баллов.
Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 38 тыс. человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.