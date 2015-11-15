В Турции начал работу саммит "Большой двадцатки"

Фото с сайта 1tv.ru
В турецкой провинции Анталья сегодня стартовал двухдневный саммит "Большой двадцатки", на котором одной из главных тем будет борьба с экстремизмом и терроризмом передает Kazpravda.kz
На место уже прибыли практически все лидеры, в том числе Барак Обама, Си Цзиньпин и Владимир Путин.
Ожидается, что хозяин саммита – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет к мировому единству в борьбе с насильственным экстремизмом и к окончанию гражданской войны в Сирии.
Основными темами, которые обсудят участники, станут: глобальное потепление, вопросы глобальной экономики, привлечение инвестиций, стратегии роста, снижение безработицы, борьба с терроризмом, реформа МВФ, автоматизация налогообложения, миграция и другие.
По итогам саммита ожидается принятие отдельного заявления. При этом решения, согласованные по вопросу миграции, должны найти отражение в итоговом коммюнике саммита.
G-20 – это ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. В двадцатку входят крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G-20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции.
Кроме 19 стран-членов и представителей Евросоюза, в нынешнем G-20 примут участие главы Азербайджана, Сингапура, Малайзии, Зимбабве, Сенегала, а также представители ключевых международных организаций, включая ООН, Всемирный банк, ВТО, МВФ, МОТ, ОЭСР.
Саммит пройдет на фоне трагедии в Париже, в результате которой погибли около 130 человек.