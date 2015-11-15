В Турции начал работу саммит "Большой двадцатки"

Политика
Ерзат Сергазин
Фото с сайта 1tv.ru
В турецкой провинции Анталья сегодня стартовал двухдневный саммит "Большой двадцатки", на котором одной из главных тем будет борьба с экстремизмом и терроризмом передает Kazpravda.kz.

На место уже прибыли практически все лидеры, в том числе Барак Обама, Си Цзиньпин и Владимир Путин.

Ожидается, что хозяин саммита – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет к мировому единству в борьбе с насильственным экстремизмом и к окончанию гражданской войны в Сирии.

Основными темами, которые обсудят участники, станут: глобальное потепление, вопросы глобальной экономики, привлечение инвестиций, стратегии роста, снижение безработицы, борьба с терроризмом, реформа МВФ, автоматизация налогообложения, миграция и другие.

По итогам саммита ожидается принятие отдельного заявления. При этом решения, согласованные по вопросу миграции, должны найти отражение в итоговом коммюнике саммита.

G-20 – это ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. В двадцатку входят крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G-20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции.

Кроме 19 стран-членов и представителей Евросоюза, в нынешнем G-20 примут участие главы Азербайджана, Сингапура, Малайзии, Зимбабве, Сенегала, а также представители ключевых международных организаций, включая ООН, Всемирный банк, ВТО, МВФ, МОТ, ОЭСР.

Саммит пройдет на фоне трагедии в Париже, в результате которой погибли около 130 человек.

Популярное

Все
Протяните руку помощи
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
Мангистау в цвету
На всю оставшуюся жизнь
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Не допустить непоправимого
Объединяющий страны космос
Город, соединявший континенты
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Ночной забег в древнем городе
Новые подходы в обучении
Во главе угла – генетика
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Природная основа экономической независимости
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
22 медали – в копилке страны
Забег, где важен каждый километр
ИИ, один сплошной ИИ?
Учиться делать правильный выбор
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…
О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]