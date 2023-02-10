Совет судей и прокуроров республики назначил 206 прокуроров для управления судебными процессами в районах землетрясения.

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В Турции начались судебные расследования в отношении тех, кто строил здания, и ответственных лиц в провинциях, подвергшихся землетрясению. Все ответственные, чья халатность могла привести к обрушению зданий, понесут наказание. Об этом заявил министр юстиции Бекир Боздаг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на турецкое информационное агентство «Анадолу».

Министр ознакомился со спасательными работами в районе Баглар в Диярбакыре. По его словам, Совет судей и прокуроров назначил 206 прокуроров для управления судебными процессами в районах землетрясения.

«Мы будем внимательно следить за этими судебными процессами, как весь наш народ. Все ответственные лица, чья халатность могла привести к обрушению зданий в Турции, понесут наказание. Никто не останется безнаказанным за свои проступки», - приводит слова Боздага телеканал TRT Haber.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

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