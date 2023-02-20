В Турции почти 118 тысяч домов обрушились, повреждены или будут снесены из-за землетрясений

Почти 118 тысяч зданий в регионах, пострадавших от землетрясений 6 февраля, обрушились, сильно повреждены или подлежат сносу. Об этом заявил в понедельник министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

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«Было проинспектировано 925 тысяч зданий в 11 провинциях, пострадавших от землетрясений. Около 118 тысяч из них либо обрушились, либо сильно повреждены, либо подлежат немедленному сносу», – сказал он в эфире местного телевидения.

По словам Курума, в течение года в этих провинциях будет проведено «крупнейшее в истории республики жилищное строительство».

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни.

По последней информации, от стихийного бедствия в стране погибли более 41 тысячи человек.