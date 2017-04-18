В Турции разбился полицейский вертолет с 12 пассажирами

Катастрофа вертолета МВД в Турции обернулась массовой гибелью, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на rosbalt.ru
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"Выживших при падении полицейского вертолета в турецкой провинции Тунджели нет", – заявили власти.
"Погибли все 12 человек, которые находились на борту", – передал национальный телеканал NTV.
Осмотрев мест крушения, сотрудники экстренных служб поняли, что никому из семи полицейских, трех членов экипажа, а также судье и военному не удалось остаться в живых. При этом изначально сообщалось о нескольких раненых.