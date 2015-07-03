В Турции скончался пострадавший в аварии казахстанец

Происшествия
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Житель Костаная Константин Иванов, попавший в ДТД в Турции, умер,передает Kazpravda.kz.

Его друг Байгали Исмагулов написал об этом на своей странице в социальной сети. "Костик! Родной! Ты навсегда останешься в наших сердцах!" – написал Исмагулов.

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Напомним, авария произошла 9 июня на трассе Памуккале – Кемер. Константин с другом возвращались с экскурсии на арендованном автомобиле, в который на большой скорости врезался "Мерседес". Константин сидел на пассажирском сидении за водителем. Основной удар пришелся как раз на него.

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Он был доставлен в местную частную клинику в очень тяжелом состоянии, где перенес сложнейшую операцию на голову. Родители обратились ко всем неравнодушным с просьбой о финансовой помощи для лечения их сына. Земляки пострадавшего откликнулись на призыв о материальной помощи, которая требуется Константину для продолжения лечения, распространив в Интернете информацию о том, как можно помочь собрать средства.

Привезти пострадавшего в Казахстан не было возможности из-за тяжелого состояния.

2 июля костанайцы планировали провести благотворительный автопробег, чтобы собрать средства на лечение парня. 

Редакция Kazpravda.kz выражает соболезнование родным и близким Константина Иванова.

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