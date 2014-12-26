В Турции за оскорбление президента арестован студент
В Турции за оскорбление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана арестован 16-летний студент, сообщает Hurriyet. Как пишет gazeta.ru, студент является членом онлайн-группы под названием "Старшеклассники-демократы", которые приняли участие в совещании, организованном 23 декабря в честь лейтенанта Мустафы Фехми Кубилая, убитого участниками прошариатского движения в 1930 году в городе Менемене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Свое "оскорбительное" заявление для прессы от имени группы он сделал во время выступления, ссылаясь на коррупцию в высших кругах власти. В нем говорилось, что группа не считает Эрдогана президентом, для них он возглавляет коррупцию, взяточничество и воровство по всей стране, а также является владельцем нелицензионного дворца.
Полиция задержала студента 24 декабря в школе, откуда его доставили в отделение полиции. Юноше грозит до 4 лет тюремного заключения, если он будет осужден по обвинению в оскорблении президента по 299-й статье Уголовного кодекса Турции. Сам студент заявил, что невиновен, отметив, что не намеревался никого оскорблять. Он подчеркнул, что не входит ни в какую политическую партию, а просто является участником группы старшеклассников в Facebook.
Отмечается, что впервые в истории Турции 16-летний подросток арестован за какое-либо оскорбление.