В Турции задержан подрядчик разрушенных землетрясением домов в Адыямане

Под завалами этих домов, по последним данным, погибли 123 жителя турецкой провинции

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В турецкой провинции Мерсин задержан подрядчик шести разрушенных землетрясением домов в районе Бесни провинции Адыяман, передает Kazpravda.kz со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

В прокуратуре Адыямана сообщили, что под завалами домов, построенных Шюкрю Ишитменом, по предварительной информации, погибли 123 человека.

Ишитмен задержан и будет доставлен в район Бесни.

Расследование по делу продолжается.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 29,6 тыс. человек, отмечает информагентство.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в этой стране были зафиксированы и в последующие дни.

Сообщалось, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу литосферных плит. Аравийская плита переместилась примерно на 3 метра в северо-восточном и юго-западном направлениях по отношению к Анатолийской плите. Общая величина разлома составляет как минимум 150 километров.