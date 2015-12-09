В убийстве человека подозревают полицейского в Павлодаре

Сотрудника полиции Павлодара подозревают в убийстве 32-летнего мужчины, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
Коллеги подозреваемого сержанта возбудили уголовное дело по двум статьям УК РК: 99 "Убийство" и 125 "Похищение человека".
Свою вину задержанный полицейский не признает.
Обгоревший труп мужчины был обнаружен в лесополосе вблизи села Красноармейка Павлодарского района.
Как сообщили агентству pavlodarnews.kz
родители убитого, опознать сына они смогли по татуировке.
По их словам, есть видеозапись, на которой видно, что их сына продержали в здании Южного ОВД ровно 15 минут.
"Камера показывает: Саша выходит, следом идет сотрудник Сарбасов Асет. Каким образом он попал в машину, мы не можем доказать. Мы не знаем. С этого момента его никто не видел. Сотка пропала, ключей от квартиры нет", – сказала мать убитого Светлана Крутко.
Руководитель пресс-службы ДВД области Баян Магзумова уточнила, что, скорее всего, добавятся еще одна статья – "Сокрытие следов преступления".