В убийстве двух человек подозревают жительницу Алматинской области

Происшествия
Айдана Демесинова
В Алматинской области полицейские задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве двух человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.   

Факт зарегистрирован в селе Байдибек би, где 16 сентября во дворе одного из частных домов обнаружили тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Возбудив по факту уголовное производство сотрудники Енбекшиказахской районной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день установили и задержали предполагаемого убийцу.

"Был проведен большой объем работы, направленный на раскрытие убийства. Произведен опрос местных жителей, проверены возможные связи потерпевших, отработан ряд версий и т.д. В итоге, в качестве подозреваемого лица в особо тяжком преступлении полицейскими Енбекшиказахского района была задержана 45-летняя жительница этого же поселка. Женщина сейчас помещена под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 99 части 2 Уголовного законодательства Республики Казахстан", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как выяснилось, погибшие являются друг другу матерью (1952 г.р.) и дочерью (1975 г.р.), проживавшие в частном доме вместе с двумя работающими в Алматы взрослыми детьми.

В полиции также дополнили, что по факту назначены необходимые экспертизы, расследование находится на особом контроле областного департамента.

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