В убийстве матери подозревают жителя ЗКО

Сотрудники Департамента Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в убийстве своей матери. Проводится досудебное расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.
По предварительной версии факт имело место в одном из сел района Байтерек на почве ссоры в ходе совместного распития алкоголя.
«Труп гр-ки 1960 г.р. обнаружил гр. Т, который сообщил об этом в полицию. Весь личный состав был поднят по тревоге, объявлены розыскные мероприятия. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, им оказался сын убитой гр. Е., который попытался скрыть факт и ввести следствие в заблуждение. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что между подозреваемым и его матерью произошел конфликт, он нанес ей телесные повреждения в область груди. От полученных травм женщина скончалась», – сообщил начальник ДП ЗКО генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Более подробную информацию ведомство огласит по окончании следствия.