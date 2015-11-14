В убийстве восьми младенцев в немецкой Баварии призналась их мать
45-летняя жительница баварского города Валленфельс призналась в убийстве своих восьми детей... Женщина была задержана в ночь на субботу, 14 ноября, в одной из гостиниц города Кронах, расположенного в 15 километрах от Валленфельса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Возраст и пол убитых детей пока не установлены. "Тела в очень плохом состоянии. Очевидно, что некоторые из них пролежали много лет", – говорится в сообщении.
Женщина призналась, что убила их после рождения, отмечает kuban24.tv.