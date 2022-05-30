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В удивительном царстве грибов
Михаил Тё, Жамбылская область

Репертуар областного русского драматического театра пополнился замечательной сказкой «Жила-была Сыроежка».

Спектакль поставлен по одноименной пьесе детского писателя и драматурга Валерия Зимина. Это первая режиссерская работа Галины Соколовой, рассчитанная на самого юного зрителя. До этого местным ценителям театрального искусства она была известна своей военной драматической балладой по пьесе Алексея Дударева «Не покидай меня», премьера которой состоялась в декабре 2019 года.

Новая сказка получилась яркой и увлекательной. Это отметили и члены художественного совета театра, и зрители, которым постановка полюбилась практически с первых минут.

По сюжету в лесу припеваючи живут веселые друзья – три Масленка, Старичок-Боровичок, красавица Сыроежка и влюб­ленный в нее Рыжик. Но однаж­ды злодей Мухомор и вредные Поганки решают похитить всеобщее грибное достояние – драгоценный сундучок, в котором живет дождь. Над всем живым в лесу нависает страшная угроза, ведь без воды нет жизни. Тогда друзья отправляются в опасное путешествие, чтобы власть не захватили злодеи. Спектакль наглядно показывает, что любовь и дружба творят чудеса, даже если они случаются в царстве грибов.

На премьере спектакля красавицу Сыроежку сыграла молодая актриса Анна Коломейцева, великолепно справившись со своей первой главной ролью! Ей удалось создать нежный, женственный и прекрасный образ, влюбив в себя не только Рыжика, но и юных зрителей.

Роль Сыроежки в паре с Анной исполнила еще одна актриса – Нурсулу Токтамурат.

– С режиссером работать было легко и интересно. Галина Юрьевна давала нам актерскую свободу, прислушивалась к нашему видению героев, поддерживала и подсказывала, – поделилась впечатлениями от работы над сказкой Нурсулу Токтамурат.

Роли самых фактурных и несколько эпатажных персонажей – Поганок – сыграли артисты Адилет Кулмурзаев и Санжар Ботбайбек.

Адилет Кулмурзаев рассказал, что в работе над ролью он сначала стремился найти уникальную интонацию своего персонажа, из которой затем легко сложился весь образ. По его признанию, голосовую манеру для гриба он позаимствовал у одного из казахстанских рэперов.

– Мой персонаж очень активный и подвижный, но именно в этой сказке я ничуть не устаю,  – сказал Санжар Ботбайбек, сыгравший напарницу-Поганку. – Хотя бывают спектакли, в которых физически сильно выматываешься. Отрицательная роль позволяет дурачиться, кривляться и наслаждаться своей работой. Хочу отдельное спасибо сказать режиссеру. Она нам подробно объясняла все нюансы, терпеливо отвечала на вопросы, в целом работать с ней было очень легко, ведь мы говорили на одном языке.

Артист Тимур Романюк, выступивший в роли влюбленного в главную героиню Рыжика, тоже подтвердил особую легкость в подготовке этого спектакля и даже говорил о гармонии с собой.

– Я играю доброго, наивного, мягкого по характеру и влюб­ленного мальчика. Мне близок его внутренний мир и, можно сказать, в какой-то мере я играл себя. Возможно, поэтому оказалось максимально комфортно в своей роли. Репетиции проходили абсолютно спокойно, гладко, в труппе было полнейшее взаимопонимание. Так же и спектакль играется без доли напряжения, легко и непринуж­денно.

Как отметила заведующая литературной частью театра Ольга Махиня, отдельного внимания заслуживает пластическое решение спектакля. Балетмейстер Шукуржан Хакимбаев прекрасно справился со своей задачей, выразив характер каждого героя через манеру двигаться.

В постановке гармонично все: декорации, свет, музыка и костюмы. В результате высокого профессионализма и слаженности всех цехов родилась новая веселая сказка, которая не оставила равнодушными ни детей, ни их родителей.

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