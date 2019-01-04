В Украине девушку заставили назвать PIN-коды, угрожая шприцем со смертельной инъекцией

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В Борисполе Киевской области злоумышленник ограбил 18-летнюю девушку и заставил ее назвать PIN-коды от банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией, сообщает Korrespondent.net
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По информации пресс-службы областной полиции, на одной из улиц города злоумышленник в медицинской маске напал на девушку, отобрал у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты. Она обратилась в полицию.
"Заявительница описала нападавшего и указала направление, куда он скрылся. Правоохранители разыскивали крепкого мужчину в темном верхней одежде и с капюшоном на голове", – рассказали в полиции.
Злоумышленника задержали - им оказался 32-летний уроженец Полтавской области, временно проживающий в Киеве. У него "уже были проблемы с законом", говорится в сообщении.
У задержанного изъяли шприц, ампулы, медицинскую маску, деньги и другое имущество, похищенное у девушки.