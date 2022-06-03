В Украине не будет участков для голосования казахстанцев на референдуме

На территории Украины не будут предусмотрены участки для голосования граждан Казахстана, находящихся за рубежом, на референдуме 5 июня, об этом в Центральной комиссии референдума сообщил Посол по особым поручениям МИД РК Жалгас Адильбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В настоящее время ситуация в Украине такова: все наши граждане были вовремя вывезены в Казахстан. Если там кто-то остался по различным причинам (из казахстанцев – прим. автора), они могут проголосовать в Варшаве. Их заранее проинформировало посольство, с ними поддерживается связь. Они могут приехать в Варшаву и там проголосовать. На территории Украины участков для голосования не будет", – сказал Жалгас Адильбаев, отвечая на вопросы журналистов в ЦКР.

Он также сообщил, что все сотрудники посольства Казахстана в Украине будут голосовать в Варшаве.