В Украине умер самый высокий человек в мире

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44-летний мужчина, рост которого составлял 2 метра 57 сантиметров, умер от кровоизлияния в мозг, передает Лента.ру со ссылкой на УНИАН.

Рекордсмен работал ветеринаром в колхозе, женат не был. Стадник с 12-летнего возраста страдал от доброкачественной гормонопродуцирующей опухоли гипофиза головного мозга, именно она стала причиной акромегалии – гигантского роста. Он перенес несколько нейрохирургических операций, также являлся инвалидом первой группы из-за отмороженных ступней.

Стадник носил одежду 70-го размера и обувь 62-го размера (все шилось на заказ). Односельчане рассказали, что великан был добрым и отзывчивым человеком.

Стадник не являлся официальным рекордсменом, поскольку отказался от предложенных сотрудниками Книги рекордов Гиннесса замеров в 2008 году. Формально самым высоким из ныне живущих людей считается турок Султан Кесен. Однако фактически Стадник был выше на 6 сантиметров.

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