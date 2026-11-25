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– В первую очередь хотел бы отметить, что среди новоприбывших есть специалисты, которых ранее не было в регионе. К примеру, это пополнение в детской кардиологии, нейрохирургии с интервенцией, сосудистой хирургии, – сообщил руководитель управления здравоохранения области Улытау Рустем Нысамбаев. – Внедряются и новые методики лечения в медучреждениях. В 2025 году приобретен ангиограф­, а в 2026-м для пациентов области стало доступ­но малоинвазивное вмешательство с применением ангиогра­фической установки.

Еще одна новая медицинская услуга – эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов. Для областной многопрофильной больницы Жезказгана приобретено артро­скопическое оборудование, которое позволяет проводить малоинвазивные операции. Несомненный плюс – улытаусцам не придется выезжать за пределы региона. Необходимые вмешательства в экстренном или плановом порядке теперь проводят врачи областной больницы.

– За последний год для укреп­ления онкологической службы в регион приехали семь врачей-онкологов­. Это тоже большой прорыв. Но дефицит кадров сохраняется, и работа по обеспечению медорганизаций специалистами продолжается. Кроме того, в мед­учреждениях действует система клинического наставничества. За каждым молодым специалистом закрепляется опытный врач, который помогает адаптироваться на работе и совершенствовать профессиональные навыки, – подчеркнул Рустем Нысамбаев.

Для приезжающих в регион медиков предусмотрены подъем­ные. Для врачей, прибывающих на работу в районы, их размер составляет 8 млн тенге, в Жезказган – 7 млн тенге, в Сатпаев – 6 млн тенге. На них могут рассчитывать и молодые специалисты.

При содействии акимата облас­ти решается вопрос жилищного обеспечения. Начато строительство двух жилых домов для медицинских работников в Жезказгане и Сатпаеве.

Еще одно ключевое направление комплексного плана развития – возведение медуч­реждений в области.

– Одним из крупных проектов в сфере здравоохранения станет строительство онкологического центра в Жезказгане. Медицинский комплекс будет рассчитан на 100 коек и 250 посещений в смену. Недавно на месте будущего объекта состоялась церемония закладки капсулы. Центр будет включать амбулаторный и стационарный блоки. В нем планируется установить линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. Сейчас пациентам, нуждающимся в таком лечении, приходится выезжать в Караганду. После ввода центра в эксплуа­тацию жители области смогут получать комплекс­ную онкологическую помощь, включая хирургичес­кое лечение, химиотерапию и лучевую терапию, – рассказал руководитель областного управления здравоохранения.

Другой важный проект – строи­тельство поликлиники на 250 посещений в смену в Западном райо­не Жезказгана. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года.

Поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием, включая аппараты МРТ, КТ и цифрового рентгена. Предусмотрено отделение функцио­нальной диагно­стики. Открытие этого учреждения повысит доступность медуслуг, позволит сократить очереди на обследования и снизить нагрузку на действующие организации города. Параллельно ведется работа по формированию кадрового состава будущей поликлиники. Уже составлен предварительный список врачей и среднего медперсонала, заинтересованных в трудоустройстве.