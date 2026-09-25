В умелых руках все спорится

Багдат Акылбеков – личность довольно известная в регионе, больше 20 лет он трудится на государственной службе. В самые сложные и переходные периоды, когда земля Жетысу переживала кризис, он показал себя сильным государственником. К примеру, в 2004 году, когда на станции Матай железнодорожники объявили забастовку в знак протеста на решение о закрытии депо станции, представителем от акимата поехал именно он. И ему удалось урегулировать ситуацию, не допустить эскалации конфликта. Ему как одному из образованных и психологически стойких сотрудников, поручали самые сложные участки работы. Так, он разрабатывал новые маршруты, связывающие областной центр с Алматы и другими городами, занимался вопросами административного разделения Кегенского района. Без устали вместе с коллегами объезжал приграничные территории бывшего Нарынколького района.

Кроме того, он в свободное от работы время увлеченно исследует историю родного края, исторических личностей. Также Багдат-ага – известный шокановед, много лет тесно сотрудничает с мемориальным музеем «Алтын-Емель» имени Шокана Уалиханова, помимо научных статей пишет и публицистические, является членом Союза журналистов РК.

А еще у Багдата-ага есть замечательное хобби, отдушина, которая дарит радость душе. Ведь неслучайно психологи отмечают, что одним из важнейших элементов формулы счастья является наличие у человека любимого занятия.

Его дед Алтай был известным в округе охотником, голыми руками брал волка и другого зверя. Промышлял заготовкой пушнины. Отлично ориентировался на местности, знал звериные повадки, умело обращался и с домашней скотиной.

Алтай-ата родился в далеком 1910 году и вырос в местности Кошентоган, где похоронен Шокан Уалиханов. Он был сильным, крепким, прошел войну, был пулеметчиком и снайпером, участвовал в боях за оборону Сталинграда, кавалер ордена «Красная звезда» и обладатель других наград за безупречную службу. У него были золотые руки, он умел почти все: мастерил из дерева, занимался выделкой шкур, шил из кожи изделия. Алтай-ата научил внуков старинному ремеслу кочевников – выделке шкур и кожи, которым сам владел в совершенстве. И сейчас это полузабытое ремесло Багдат-ага возрождает своими силами.

– Я умею это с детства, мы с дедом вместе ходили на охоту, выманивали волчат из логова, – рассказывает он. Мы растили их в домашних условиях, а потом сдавали в зоопарк, – рассказывает он и отмечает, что в те годы понимание об экологичности было другим, и в том, что делал дед, не видели ничего предосудительного. И даже более того, про охотника и его внука, которые приручали диких волков, в газете «Известия» была напечатана статья, к ним приезжал корреспондент.

В условиях жизни в степи, при кочевках большинство бытовых предметов в жилище степняка было сделано из шкур диких и домашних животных. Шили одежду, обувь, изготавливали посуду, использовали в убранстве юрты и для конских принадлежностей (сбруи, подпруги и прочее).

– К сожалению, сейчас не­многие умеют выделывать правильно шкуру, чтобы после ее можно было использовать в быту, мастеров-умельцев осталось мало. Поэтому и при забое скота шкура чаще всего попрос­ту выкидывается, – делится с нами Багдат Акылбеков.

И добавляет, что ему хочется передать знания будущему поколению.

– Подумав, я решил, что лучший вариант – записывать в формате видеоуроков, домашние поддержали мою идею, – говорит Багдат-ага.

И с тех пор мастер-классы, записанные на свежем воздухе, выкладываются в социальных сетях, помимо этого полезные видео разлетелись по каналам и группам. Довелось и мне посмотреть эти видео. Скажу, что выделке шкуры можно научиться. Правда, на практике применить полученные знания возможность пока не представилась, но уроки навсегда поселились в сохраненных файлах.

Следует отметить, что процесс многоступенчатый и требует усидчивости и терпения.

– Свежеснятую шкуру сначала нужно тщательно очистить от остатков мяса и жира (мездры) с помощью изогнутого скребка қырғы или старого тупого ножа. Если кожу планируют использовать без шерсти (для посуды или обуви), волосяной покров удаляют, – рассказывает в кадре Багдат-ага.

Для смягчения волокон шкуру обильно смазывают айраном или ашытқы (кисломолочным продуктом), после этого ее нужно свернуть мездрой внутрь на пару дней, положив в хорошо проветриваемое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Кислота разрыхляет дерму, делая ее податливой.

В пошаговом обучающем уроке автор роликов рассказывает о способах, адаптированных к современности обработке, когда используется специальная соль. Так, он показывает, что шкуру лучше предварительно прочно укрепить на специальной деревянной конструкции, напоминающей мольберт или раму от картины. В таком положении ее удобно очищать от соли. Делать это нужно осторожно, чтобы не порвать шкуру. Вообще же, многие национальные ремесла предполагают именно спокойный темп работы, отсутствие резких движений, возможно, потому, что это соответствует внутреннему миру наших предков, их философии жизни. Ведь сколько в нашем фольклоре пословиц, призывающих не торопиться! «Асыққан аттыдан асықпаған жаяу озады» – «Спешашего на коне опередит тот, кто идет пешком не торопясь», «Асықпай, істі бағып ал» – «Не торопись, жди исхода дела». Конечно, пословицы имеют философский подтекст, но рациональное зерно в них есть.

Далее следует еще несколько этапов подготовки шкуры, не трудоемких, но требующих аккуратности и старания.

Если следовать всем рекомендациям, то на выходе можно получить сырье, готовое для изготовления разных предметов – это торсык, чан, основа для панно и другие предметы быта. К слову, сейчас популярны панно на кожной основе, где наносят шежире – родословную семьи.

– Умение выделывать шкуры пришло к нам из древности и хочется его сохранить. Если не лениться и научиться, то вполне можно организовать свой стартап, даже не нужно искать покупателей, потому что изделия из натуральной кожи в этностиле пользуются большим спросом, – говорит Багдат-ага, и я с ним соглашаюсь.