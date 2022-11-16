В умышленном заражении своей жены ВИЧ подозревают акмолинца

Полиция в Акмолинской области расследует дело о заражении ВИЧ-инфекцией женщины ее гражданским мужем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В июле 2022 года сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИД выявили ВИЧ-положительный статус у жительницы Астаны.

Было установлено, что женщина находится в гражданском браке с жителем одного из районов Акмолинской области, который инфицирован ВИЧ с 2014 года и стоит на диспансерном учете.

Однако астанчанка заявила, что супруг скрыл от нее этот факт.

Полиция начала досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Заражение вирусом иммунодефицита человека ВИЧ». Теперь акмолинцу грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.