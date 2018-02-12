​В упорнейшей борьбе

Полуфиналы и матчи за медали на чемпионате Европы по футзалу в Словении выдались на редкость напряженными и не все завершились в основное время. Сборная Казахстана с блес­ком провела свой поединок с действующими на тот момент чемпио­нами Европы – испанцами: 4:4 – в основное время, 5:5 – после двух дополнительных таймов, и только в серии пенальти подопечные Какау уступили грандам континентального футзала. В другом полуфинале россияне уступили португальцам с минимальным счетом 2:3.

В матче за «бронзу» казахстанская команда проиграла сборной России со счетом 0:1, а «золото» и «серебро» разыграли географичес­кие соседи по Европе – испанцы и португальцы. Победила команда Португалии, и тоже не без проблем, а в дополнительное время, – 3:2. Таким образом, четверка лучших футзальных команд Старого Света на сегодня такова: Португалия, Испания, Россия и Казахстан.