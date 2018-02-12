​В упорнейшей борьбе

Свежий выпуск
564

Полуфиналы и матчи за медали на чемпионате Европы по футзалу в Словении выдались на редкость напряженными и не все завершились в основное время. Сборная Казахстана с блес­ком провела свой поединок с действующими на тот момент чемпио­нами Европы – испанцами: 4:4 – в основное время, 5:5 – после двух дополнительных таймов, и только в серии пенальти подопечные Какау уступили грандам континентального футзала. В другом полуфинале россияне уступили португальцам с минимальным счетом 2:3.

В матче за «бронзу» казахстанская команда проиграла сборной России со счетом 0:1, а «золото» и «серебро» разыграли географичес­кие соседи по Европе – испанцы и португальцы. Победила команда Португалии, и тоже не без проблем, а в дополнительное время, – 3:2. Таким образом, четверка лучших футзальных команд Старого Света на сегодня такова: Португалия, Испания, Россия и Казахстан.

Популярное

Все
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Атакуют боевые хомячки
Парадоксы автомобильного рынка
По маршруту недовольства
Почему школы не готовы к новому учебному сезону?
Основа модернизации общества
Технологии в помощь
«Не можешь делать – не берись!»
Синяя птица
Усилить позитивный импульс
Ярмарки согдийские краски
Испытание легализацией
Мягкая сила KazAID
Исцеляющая сила искусства
Указ Главы государства
К высочайшим стандартам
Школы мечты – реальность
Дороги большого города
Указ Главы государства
Повышение зарплат - новости с августовской конференции
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
«Ордабасы» упрочил лидерство
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
Оазис на дне Арала
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
В бассейн за здоровьем
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Как выучить язык и обрести друзей
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла сход локомотива в ЗКО
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Антикор ищет волонтеров
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

Фундамент суверенитета
Гарант независимости
Культурные узы крепчают
К высочайшим стандартам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]