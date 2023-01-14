В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении взятки от "короля трамадола"

Общество
67

Изначально сумма незаконного вознаграждения была семь миллионов тенге.

Фото: Kazpravda.kz

В Уральске рассматривается дело заместителя начальника управления полиции города Эдика Булатова.  Подсудимый обвиняется по части 2 статье 366 УК РК (покушение на получение взятки в значительном размере), передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Заместителя начальника управления полиции Уральска Эдика Булатова  задержали четвёртого февраля прошлого года. Его обвиняют в получении крупной взятки. 30 ноября дело передали в суд. 

13 января, в Уральском городском суде состоялось главное судебное разбирательство. 

По словам прокурора Анастасия Семилиди,  в начале октября 2021 года заместитель начальник полиции, зная, что Карпов ("король трамадола") без рецептов врача занимается реализацией "трамадола" и других психотропных препаратов решил получить от него взятку в виде денег в значительном размере за покровительство Карпова. 

"Тогда Булатов, находясь в подъезде своего дома, предложил Карпову передать ему семь миллионов тенге или автомобиль Volkswagen Multivan.  С октября 2021 года по февраль 2022 года Булатов неоднократно предлагал при встречах передать взятку. Третьего февраля около 22:00 во дворе дома № 52 по улице Черекаева Булатов получил от Карпова 450 тысяч тенге (имитированные под четыре млн тенге). Далее подсудимый был задержан", - зачитала государственный обвинитель и отметила, что предъявленные обвинения поддерживает в полном объёме.

Однако Булатов в суде вину свою не признал. Далее судебное разбирательство продолжится с опроса свидетелей, в том числе Карпова.

Популярное

Все
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
В центре Караганды нашли мертвого мужчину
В Шымкенте солдат-срочник оказался в психиатрической больнице
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Какой регион Казахстана лидирует по росту цен на социально значимые продукты
В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении взятки от "короля трамадола"
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
Снег выпал в Египте
В Казахстане полицейских проверят на добропорядочность
Усилить контроль за реализацией ГСМ поручил премьер-министр
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Герой на лету поймал девушку, выпавшую с балкона многоэтажки в Аркалыке (видео)
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Жестокое убийство в Шымкенте: грабители ворвались в квартиру и избили семейную пару
Лже-сотрудник Антикора задержан с поличным в Алматы
Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Общество
Какой регион Казахстана лидирует по росту цен на социально …
Общество , Культура , Музыка
Самый масштабный урок домбры попал в Книгу рекордов Гиннесса
Общество
Число бедных в Казахстане выросло – глава Минтруда
Общество
Планы развития отрасли информации и общественного развития …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]