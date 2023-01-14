В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении взятки от "короля трамадола"

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В Уральске рассматривается дело заместителя начальника управления полиции города Эдика Булатова. Подсудимый обвиняется по части 2 статье 366 УК РК (покушение на получение взятки в значительном размере), передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Заместителя начальника управления полиции Уральска Эдика Булатова задержали четвёртого февраля прошлого года. Его обвиняют в получении крупной взятки. 30 ноября дело передали в суд.

13 января, в Уральском городском суде состоялось главное судебное разбирательство.

По словам прокурора Анастасия Семилиди, в начале октября 2021 года заместитель начальник полиции, зная, что Карпов ("король трамадола") без рецептов врача занимается реализацией "трамадола" и других психотропных препаратов решил получить от него взятку в виде денег в значительном размере за покровительство Карпова.

"Тогда Булатов, находясь в подъезде своего дома, предложил Карпову передать ему семь миллионов тенге или автомобиль Volkswagen Multivan. С октября 2021 года по февраль 2022 года Булатов неоднократно предлагал при встречах передать взятку. Третьего февраля около 22:00 во дворе дома № 52 по улице Черекаева Булатов получил от Карпова 450 тысяч тенге (имитированные под четыре млн тенге). Далее подсудимый был задержан", - зачитала государственный обвинитель и отметила, что предъявленные обвинения поддерживает в полном объёме.

Однако Булатов в суде вину свою не признал. Далее судебное разбирательство продолжится с опроса свидетелей, в том числе Карпова.