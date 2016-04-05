В Уральске – новый аким

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Назначен новый аким Уральска. Им стал Нариман Турегалиев, ранее занимавший пост заместителя акима Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал "Мой город"
.
Турегалиев был назначен вместо Алтая Кульгинова
, который 26 марта стал акимом ЗКО. В свою очередь экс-аким области Нурлан Ногаев был назначен
акимом Атырауской области вместо Бактыкожи Измухамбетова, который на прошедших выборах прошел депутатом в Мажилис Парламента РК VI созыва и был избран
спикером палаты.
Также сегодня были назначены два замакима области – Марат Тогжанов и Бибигуль Конысбаева. До назначения на указанные должности они работали на постах начальника управления внутренней политики ЗКО и руководителя управления экономики и бюджетного планирования соответственно.
Марат Тогжанов был назначен вместо уже бывшего заместителя акима ЗКО Бахтияра Макена, который стал депутатом Мажилиса. Он будет курировать социальную сферу. А Бибигуль Конысбаева пересела в кресло, которое до нее занимал Нариман Турегалиев. Она будет отвечать за вопросы финансов и экономики, строительства и нефтегазового сектора.