В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»

В регионе на постоянной основе организуются мероприятия, направленные на сохранение природных территорий, формирование экологической культуры и создание комфортных условий для отдыха. Эта работа ведется в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства. Открытие экологического парка стало одним из значимых реализованных проектов.

В приветственном слове к участникам торжества заместитель­ акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов выразил уверенность, что экопарк станет любимым местом отдыха жителей и гостей города, а также центром экологического воспитания, способствующего формированию бережного отношения к природе.

Первый уральский экопарк обустроен за счет частных инвестиций при поддержке лесохозяйственных учреждений. На его территории созданы зоны отдыха, лыжные трассы, игровые площадки, установлены шахматные столы, фотозона, алтыбакан. Все малые архитектурные формы выполнены из натуральных материалов. Уход за территорией будет осуществлять этнотурис­тический центр SAYAT.

После торжественного открытия в парке прошла первая зеленая акция. Свою лепту в доброе дело внесли экоактивисты. Так, члены Западно-Казахстанского эколого-географического общества несколько лет подряд каждую осень вместе со школьниками и студентами собирают желуди. Семенной материал закладывают на стратификацию и по весне передают лесхозам.

В этом году в Ханской роще уже высадили около 500 дубов, тополей и сосен. В планах руководства города и области – создать в регионе еще несколько таких экопарков.