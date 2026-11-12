В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026

Технологии
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Масштабное мероприятие в честь Дня цифровизации и информационных технологий призвано дать новый импульс развитию IT-экосистемы в регионе, а также способствовать укреплению технологического партнерства между государством и бизнесом.

фото автора

В холле центра искусств «Атамекен» развернулась выставка, где участники форума могли не только ознакомиться с инновационными разработками ведущих компаний и отечественных стартапов, но и испытать некоторые из них на прак­тике. На конкурсе Ai West Battle, организованном Batys hub совместно с управлением цифровых технологий Западно-Казахстанской области, были презентованы десять лучших MVP, созданных с использованием ИИ.

Разработчики рассказывали, на какой стадии находятся их проекты, как они будут масштабироваться, отвечали на вопросы экспертного жюри. Конкурс должен был выявить и поддержать три лучшие работы, а также создать эффективную платформу для взаимодействия, позволяющую разработчикам
IТ-решений показать свои идеи напрямую потенциальным инвесторам, венчурным фондам и представителям крупного бизнеса.

В рамках мастер-класса по прог­раммированию Vibe Coding Workshop тренеры показали, как, имея минимальный опыт, за короткое время создавать MVP, используя упрощенный формат написания программного кода с помощью ИИ. На отдельных сессиях были рассмот­рены стратегические направления цифровизации региона, механизмы эффективного мониторинга инвестпроектов, поддерживаемых государством в разных секторах экономики.

Сегодня цифровая трансформация и ИИ определяются не как самостоя­тельная отраслевая инициатива, а как основа будущей модели экономики и госуправления. Как отметил руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз, государственное проектное управление стало главным инструментом успешной реализации стратегических целей, оптимального распределения ресурсов и повышения оперативности госаппарата. А масштабная цифровизация системы поднимет эффективность работы на совершенно новый уровень.

Участники заседания обсудили реализацию проектов в сфере зеленой цифровизации, направленных на обеспечение экологической безо­пасности, развитие цифровой экономики, внедрение цифрового тенге.

Так, в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем внедрена модель AI+X, которая объединяет ИИ с отраслевыми знаниями и направлена на решение актуальных задач региона в сферах промышленности, энергетики, транспорта, безопасности, медицины, ЖКХ и сельского хозяйства. В числе прикладных разработок специалистов вуза – технологические решения в области беспилотных летательных установок, автономных AI-агентов, цифровых аватаров и интерактивных информационных киосков.

Один из проектов, представленных на выставке, – AgroVision, используе­мый для проведения интеллектуаль­ного мониторинга сельхозугодий. Технология с использованием данных аэрофотосъемки и методов компьютерного зрения позволяет на ранних стадиях выявлять проб­лемные участки посевных площадей и оказывать помощь агрономам в принятии решений.

#уральск #регионы #цифровизация #форум

Популярное

Все
В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026
Учитывая реальные потребности сектора
СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты
Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня
В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»
В Кокшетау начали строить театр
Воздух теперь под контролем
Прививать интерес к книге
Дроны-спасатели
Атлас семян Улытауской области
Дорога в меднорудный край
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую госнаграду Иордании
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Казахстан и МСЭ договорились о подготовке специалистов в сф…
Фундамент делового успеха
Высокоскоростной поезд прошел главные испытания в Китае
Neuralink тестирует новые способы общения с помощью мозговы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]