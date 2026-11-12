В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026

Масштабное мероприятие в честь Дня цифровизации и информационных технологий призвано дать новый импульс развитию IT-экосистемы в регионе, а также способствовать укреплению технологического партнерства между государством и бизнесом.

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В холле центра искусств «Атамекен» развернулась выставка, где участники форума могли не только ознакомиться с инновационными разработками ведущих компаний и отечественных стартапов, но и испытать некоторые из них на прак­тике. На конкурсе Ai West Battle, организованном Batys hub совместно с управлением цифровых технологий Западно-Казахстанской области, были презентованы десять лучших MVP, созданных с использованием ИИ.

Разработчики рассказывали, на какой стадии находятся их проекты, как они будут масштабироваться, отвечали на вопросы экспертного жюри. Конкурс должен был выявить и поддержать три лучшие работы, а также создать эффективную платформу для взаимодействия, позволяющую разработчикам

IТ-решений показать свои идеи напрямую потенциальным инвесторам, венчурным фондам и представителям крупного бизнеса.

В рамках мастер-класса по прог­раммированию Vibe Coding Workshop тренеры показали, как, имея минимальный опыт, за короткое время создавать MVP, используя упрощенный формат написания программного кода с помощью ИИ. На отдельных сессиях были рассмот­рены стратегические направления цифровизации региона, механизмы эффективного мониторинга инвестпроектов, поддерживаемых государством в разных секторах экономики.

Сегодня цифровая трансформация и ИИ определяются не как самостоя­тельная отраслевая инициатива, а как основа будущей модели экономики и госуправления. Как отметил руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз, государственное проектное управление стало главным инструментом успешной реализации стратегических целей, оптимального распределения ресурсов и повышения оперативности госаппарата. А масштабная цифровизация системы поднимет эффективность работы на совершенно новый уровень.

Участники заседания обсудили реализацию проектов в сфере зеленой цифровизации, направленных на обеспечение экологической безо­пасности, развитие цифровой экономики, внедрение цифрового тенге.

Так, в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем внедрена модель AI+X, которая объединяет ИИ с отраслевыми знаниями и направлена на решение актуальных задач региона в сферах промышленности, энергетики, транспорта, безопасности, медицины, ЖКХ и сельского хозяйства. В числе прикладных разработок специалистов вуза – технологические решения в области беспилотных летательных установок, автономных AI-агентов, цифровых аватаров и интерактивных информационных киосков.

Один из проектов, представленных на выставке, – AgroVision, используе­мый для проведения интеллектуаль­ного мониторинга сельхозугодий. Технология с использованием данных аэрофотосъемки и методов компьютерного зрения позволяет на ранних стадиях выявлять проб­лемные участки посевных площадей и оказывать помощь агрономам в принятии решений.