В Уральске прошла церемония закрытия Ш Международного слета юных пожарных

Все десять дней в лагере «Евразия», где жили команды, царила атмосфера дружбы и обмена опытом. Пока ребята соревновались, взрослые делились новыми методами и формами работы с молодежью. Юные пожарные трех стран посетили Дом дружбы, пожарно-технический центр, историко-краеведческий музей и излюбленное место отдыха западноказахстанцев – солоноватое озеро Шалкар.Какими бы желанными не были места, завоеванные на слете, главное - это новые знания, новые знакомства и общение. Вечерние дискотеки, экскурсии, совместная работа. Мальчишки и девчонки из разных команд учились слаженной совместной работе в одной группе, а также взаимопомощи и выручке.Международный слет – одно из крупнейших мероприятий по работе с детьми и подростками. Подобные международные встречи юных добровольцев повышают престиж профессии пожарного-спасателя, воспитывают чувство коллективизма у детей, создают условия для обмена опытом работы. Участники слета за эти дни познакомились также с историей нашей страны, бытом и традициями казахстанцев.Налаживание взаимодействия между странами, общение молодых поколений стало возможным благодаря внесенному предложению об организации международных отношений. В 2012 году при посещении делегацией Департамента по ЧС ЗКО 85-летнего юбилея Государственного пожарного надзора Саратовской области было выдвинуто предложение о трехстороннем Слете Юных пожарных в целях обмена опытом, воспитания безопасного поведения, обучения подрастающего поколения. Хотелось бы отметить, что благодаря кропотливому труду Фазылова Жаркына Сайлауовича уже в 2014 году Юные пожарные Уральска посетили свой первый международный слет в Германии, а затем 2015 году второй слет на базе лагеря «Березка» Саратовской области.В сентябре 2014 года в целях установления международных связей в области развития пожарного дела представители Департамента по ЧС ЗКО во главе Жаркына Сайлауовича посетили конгресс Общегерманской организации добровольных пожарных земли Гессен, по итогам которого было принято решение летом 2016 года провести слет юных пожарных в городе Уральск Западно-Казахстанской области.- Международный слет юных пожарных является хорошей площадкой для общения детей из наших стран и закладывания основ их сотрудничества в будущем. По итогам соревнований все ребята показали хорошие результаты, в этом им помогла сплоченность и взаимовыручка, умение работать в команде. Юные пожарные действовали быстро и ловко, как и положено настоящим пожарным», - сказал, подводя итоги слета, начальник Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области полковник гражданской защиты Кульдиков Марат Мухаметкалиевич.А финальные места распределились следующим образом: в общекомандном зачете первое место завоевали ребята из Казахстана. По подсчетам итоговых баллов вторыми стали представители России, третьими – гости из Германии.- Очень грустно расставаться с ребятами, - отмечает представитель команды Германии Бенедикт Вейне, - за эти дни мы сдружились. Радует то, что мы получили незабываемые впечатления от встречи с друзьями-единомышленниками, узнали много нового о быте, традициях казахстанцев. Огромное спасибо за гостеприимство!Для участников слета подготовлена праздничная программа. Все участники выразили уверенность встретиться в следующем году.