Общество

В Уральске семья ребенка, лишившегося обеих рук в результате удара током, получила ключи от квартиры

​​​​​​​Наталия Портнягина

Напомним, в мае этого года в селе Жанаказан Жангалинского района Западно-Казахстанской области дети открыли трансформаторную подстанцию. Четырехлетний Аманжол схватился за оголенные провода. В областной детской многопрофильной больнице, куда ребенка доставили санавиацией, ему диагностировали обширные электроожоги четвертой степени с поражением костной структуры. Пришлось в экстренном порядке делать ампутацию до верхней трети обоих плеч.

Как и было обещано руководством областного акимата, квартиру при поддержке компании ТОО «Жайык Мунай» выделили в одном из новых микрорайо­нов областного центра, где в непосредственной близости от дома находятся все необходимые социальные объекты: поликлиника, детская больница, детский сад, школа. Девяти­этажку на 180 квартир построили для вкладчиков Отбасы банка. В минувший четверг состоялось торжественное вручение ключей счастливым новоселам.

Мама Аманжола сама выбирала квартиру. В семье воспитываются четверо детей. Акимат Жангалинского района совместно со спонсорами подарил необходимую мебель в комнату Аманжола.

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В Уральске семья ребенка, лишившегося обеих рук в результате удара током, получила ключи от квартиры
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