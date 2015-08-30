В Уральске старший прокурор погиб в ДТП

Старший прокурор управления прокуратуры Западно-Казахстанской области Руслан Ажгалиев разбился насмерть в автокатастрофе в Уральске, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал "Мой город"
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Сообщается, что ДТП произошло 29 августа около пяти часов утра на мосту в районе ТЭЦ.
Как рассказали очевидцы, в автокатастрофу попал автомобиль Nissan Murano, за рулем которого находился старший прокурор управления прокуратуры ЗКО Руслан Ажгалиев. 28-летний сотрудник прокуратуры погиб на месте.
Руслан Ажгалиев работал в отделе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.
Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Похороны старшего прокурора состоятся в понедельник, 31 августа.