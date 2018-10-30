В Уральске воздушная гимнастка сорвалась с высоты в цирке

В Уральске воздушная гимнастка сорвалась вниз во время выступления в передвижном цирке, сообщает Кtk.kz.
Инцидент произошел 28 октября во время вечернего представления. Уже под конец номера девушка взмыла вверх на обруче и стала исполнять трюки без страховки. В один момент артистка не удержалась ногами и сорвалась вниз на глазах у зрителей. А один из них даже снял шокирующие кадры на мобильный. Судя по всему, гимнастка после сильного удара о пол потеряла сознание. Коллеги тут же унесли ее за кулисы.
В самом шапито инцидент не комментируют. Представления отменять также не стали. А вот в областном управлении здравоохранения сообщили, что девушка на скорой была доставлена в больницу и покинула ее сразу после оказания помощи. К счастью, 21-летняя гимнастка отделалась одним переломом.
"У нее диагностировали перелом костей правого предплечья. Ей была оказана необходимая помощь, но девушка от госпитализации отказалась", – сказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.
Инцидент произошел 28 октября во время вечернего представления. Уже под конец номера девушка взмыла вверх на обруче и стала исполнять трюки без страховки. В один момент артистка не удержалась ногами и сорвалась вниз на глазах у зрителей. А один из них даже снял шокирующие кадры на мобильный. Судя по всему, гимнастка после сильного удара о пол потеряла сознание. Коллеги тут же унесли ее за кулисы.
В самом шапито инцидент не комментируют. Представления отменять также не стали. А вот в областном управлении здравоохранения сообщили, что девушка на скорой была доставлена в больницу и покинула ее сразу после оказания помощи. К счастью, 21-летняя гимнастка отделалась одним переломом.
"У нее диагностировали перелом костей правого предплечья. Ей была оказана необходимая помощь, но девушка от госпитализации отказалась", – сказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.