В Уральске воздушная гимнастка сорвалась с высоты в цирке

Закон и Порядок
Кадр из видео: КТК
В Уральске воздушная гимнастка сорвалась вниз во время выступления в передвижном цирке, сообщает Кtk.kz.

Инцидент произошел 28 октября во время вечернего представления. Уже под конец номера девушка взмыла вверх на обруче и стала исполнять трюки без страховки. В один момент артистка не удержалась ногами и сорвалась вниз на глазах у зрителей. А один из них даже снял шокирующие кадры на мобильный. Судя по всему, гимнастка после сильного удара о пол потеряла сознание. Коллеги тут же унесли ее за кулисы.

В самом шапито инцидент не комментируют. Представления отменять также не стали. А вот в областном управлении здравоохранения сообщили, что девушка на скорой была доставлена в больницу и покинула ее сразу после оказания помощи. К счастью, 21-летняя гимнастка отделалась одним переломом.

"У нее диагностировали перелом костей правого предплечья. Ей была оказана необходимая помощь, но девушка от госпитализации отказалась", – сказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

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