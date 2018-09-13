В Уральске вынесли приговор убившему родителей жены зятю

В Уральске суд вынес приговор Рустаму Давлетшину, в мае этого года расстрелявшему из обреза родителей бывшей жены, сообщает 24.kz
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Прокуратура выдвинула обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство и незаконное приобретение оружия.
Как выяснилось, охотничий обрез обвиняемый приобрел в декабре прошлого года. В мае он приехал в дом тестя, чтобы расправиться с родственниками. Это произошло сразу после получения документа о разводе.
Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы. Приговор вынесен с участием Суда присяжных. В пользу дочери убитых с обвиняемого взыскано около 6 млн тенге за моральный ущерб.
"Я считаю, что присяжные, взвесив все доводы, доказательства, которые представили сторона обвинения и сторона потерпевшего, приняли справедливый и законный вердикт. Поскольку те доводы, высказанные Давлетшиным в свою пользу, присяжными, как я полагаю, были обоснованно отклонены", - сказал адвокат Руслан Аминов.