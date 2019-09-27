Общество
В Уральске взорвали найденное в мусорном контейнере взрывное устройство
В Уральске взорвали найденное в мусорном контейнере взрывное устройство. Устройство обнаружили возле мусорных контейнеров коммунальщики во время уборки улиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.    

6 августа в 10.55 в дежурную часть поступило сообщение о том, что работник ТОО "Жайық Таза Қала" при уборке территории, на пересечении ул.Айтиева и ул.Л.Толстого, возле мусорного контейнера в кустах обнаружил предмет похожий на гранату. На месте находки работали сотрудники местной полицейской службы и КНБ, спасатели. Тогда полицейские оцепили мусорные контейнеры, а также перекрыли дорогу.

Позже в департаменте полиции ЗКО отметили, что найденный предмет, похожий на гранату, с соблюдением всех мер безопасности был вывезен в безопасное место.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на момент обнаружения предмет, похожий на гранату, находился на боевом взводе и представлял опасность для окружающих, в связи с чем подразделениями специального назначения ДП ЗКО данный предмет был уничтожен путем детонирования взрыва на полигоне без проведения соответствующих экспертиз и исследований.

"По данному факту досудебное расследование не проводилось, так как диспозиция статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. На основании этого было принято решение об оставлении данного факта без рассмотрения", – заявили в ведомстве.

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