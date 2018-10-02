​В ущелье стало чисто

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Элина Зироян, Актау

Неправительственное учреж­дение «Эко Мангистау» организовало очередное мероприятие в рамках проекта «Зеленое лидерство 2.0.». В этот раз местом для санитарной очистки было выбрано удивительной красоты ущелье Самал. Уникальный оазис в центре каменистой пус­тыни – излюбленное место отдыха туристов.

Ущелье расположено в 150 км от областного центра Мангистауской области, на западных склонах горной гряды Каратау и считается одним из красивейших мест области. Здесь можно любоваться живописным каскадным водопадом и небольшими озерцами – весьма нехарактерным ландшафтом для этого засушливого региона.

– Благодарю добровольцев, а также студентов КГУТИ имени Ш. Есенова и колледжа АКИЯ за активное участие! – говорит директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин. – Вместе мы проделали большую работу, ущелье стало чистым! Стараемся показывать любовь к природе личным примером и хотим, чтобы отдыхающие во всех уголках нашего общего дома – Мангистау – были сознательными туристами и уважали землю, на которой живем, берегли ее для будущих поколений!

В акции участвовали более 100 человек. Отрадно, что мусора оказалось немного, собрали чуть больше 10 мешков. За содействие в период проведения «Осенних чисток» экологи и добровольцы выразили благодарность управлению природных ресурсов и регулирования природопользования, а также акимату Тупкараганского и Мангистауского районов.

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